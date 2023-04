Ели Голдинг залага на безгрижен поп в петия си албум "Higher Than Heaven"

Ели Голдинг издаде петия си албум "Higher Than Heaven" на 7 април и предложи на феновете си безгрижен ритмичен поп с малко носталгия. Макар и певицата да е обществено ангажирана като посланик на добра воля на ООН за климата, да подпомага бездомните и миналата година да посети Украйна, в албума й няма и намек за социални проблеми. Тя го рекламира като "най-малко личния" в кариерата си.

Водещите сингли на албума са "By the End of the Night", "Easy Lover", "Let it Die" и "Like A Saviour".

"Higher Than Heaven" е различен от предишния албум на Ели Голдинг "Brightest Blue", излязъл през 2020 г. Той беше по-интроспективен и по-фин. Когато Ели Голдинг започва да пише петия си албум, светът е насред пандемията от КОВИД-19 и свързаните с нея ограничения. Певицата се завръща след него с много радост и енергия, и албумът дава израз на всички неща, които са й липсвали - танци, песни, близост с приятелите. Песните в "Higher Than Heaven" не претендират за сложна психология и дълбок анализ. Албумът е по-скоро бягство от действителността - за старата любов, новата любов, надеждите.

Още първата песен "Midnight Dreams" е ритмична и енергична. Втората "Cure For Love" започва с мрачна мелодия на пиано, но тя бързо отстъпва място на оптимистични китари.

"Тази песен стимулира допамина в тялото ми. Движа се, танцувам, живея, дишам", пише фен към песента в Ютюб.

"Like a Saviour" носи енергия, подобна на тази от работата на Голдинг с Калвин Харис. Заглавната песен също прелива от енергия. "Love Goes On" е по-приглушена. "Just for You" e в подобно настроение. "Easy Lover" е дует с рапъра Биг Шон с извисяващи се вокали и спокоен мъжки напев.

Ели Голдинг е автор или съавтор на всички песни в албума "Higher Than Heaven".

Отзивите за албума "Higher Than Heaven" са преобладаващо положителни.

"Higher Than Heaven" може да не е строго личен, но определено звучи като албум, създаден с внимание, умение и не малка доза усет", пише "Ню мюзикъл експрес". В Метакритик оценката е 78 .

Ели Голдинг е на 36 години. Тя издава дебютния си кратък албум "An Introduction to Ellie Goulding" през 2009 г., след като подписва договор с "Полидор". През 2010 г. оглавява класацията "Гласът на годината" на Би Би Си и печели награда БРИТ "Изборът на критиците". Дебютния си студиен албум "Lights" издава през същата година. Той заема първо място в британската класация, а едноименният сингъл достига второ място в американската "Хот 100" на Билборд. Голдинг пуска в продажба втория си албум "Halcyon" през 2012 г. Третият "Delirium" излиза през 2015 г. и й носи номинация за "Грами" за най-добро поп изпълнение за сингъла "Love Me Like You Do". В края на турнето си "Delirium" през 2017 г. обаче Ели Голдинг обявява, че се оттегля за неопределено време. По късно тя разкрива, че страда от тежка тревожност и паник атаки и трудно понася прекомерното любопитство към личния й живот и неверните твърдения за него. Почивката й приключва, когато издава четвъртия си албум "Brightest Blue" през 2020 г.

През април 2021 г. Ели Голдинг ражда сина си.