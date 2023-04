Морган Уолън с „One Thing at a Time“ е вече месец номер 1 в класацията на „Билборд“ за албуми

Албумът „One Thing at a Time“ на Морган Уолън регистрира четвърта поредна седмица на върха на класацията за албуми на „Билборд“. Продукцията отчита 197 000 еквивалентни единици в САЩ през седмицата, приключваща на 30 март. "One Thing at a Time" дебютира под номер 1 в класацията на 18 март и оттогава държи първото място, съобщи сайтът на изданието.

Джимин от кей-поп групата „Би Ти Ес“ с дебютния си солов албум "FACE" заема второто място в класацията. Групата "Би Ти Ес", която включва в състава си Ар Ем, Джин, Шуга, Джей-Хоуп , Джимин, Ви, Чонгкук, дебютира на 13 юни 2013 г. и така започва манията към кей-попа. Те не само пеят, а представят на сцената и акробатични танци. „Би Ти Ес“ обяви, че си взима почивка миналото лято и оттогава трима от членовете ѝ издадоха солови албуми.

Лана Дел Рей окупира третото място с албума „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“.

Кънтри изпълнителят Люк Кумс с албума си „Getting’ Old“ се класира на четвъртото място.

Бившият номер 1 на Сиза „SOS“ пада от второ до пето място в новата класация за тази седмица на „Билборд“.

„Фол аут бой“ дебютират на шестото място с албума си „So Much (for) Stardust“.