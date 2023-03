В Кнежа ще се проведе за първи път фестивалът "Джаз в парка"

В Кнежа се подготвя първото издание на фестивала "Джаз в парка". Той ще се проведе на 4 и 5 май в парк "Ахтирка" при свободен вход. Това съобщи за БТА Глория Кончарска, технически сътрудник към отдел "Култура и спорт" в общинската администрация.

Двудневният фестивал ще включва изпълнения на пет джаз формации и две творчески работилници за деца и младежи. "Акцент на музикалния форум ще бъде проектът "Да послушаме кино" на Хилда Казасян и Плевенската филхармония, който съчетава в себе си любими и познати мелодии от обичани български филмови класики като "Козият рог", "Любимец 13", "Вчера" и други", добави Кончарска.

Част от програмата са още дебютният проект "С аромат на bossa" на Полина Цвяткова (вокал) и Християн Цвятков (китара), вплитащ по неповторим начин самба, джаз и блус в стила на новата бразилска музика - боса нова. Концерт на Весела Морова (вокал) и джаз трио Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (барабани) в проекта "And We Will Fly" събира четиримата музиканти в естетиката и радостта да изпълняват джаз. Те осъществяват красиво завръщане в ерата на джаза от 40-те и 50-те години, но с ново, по-модерно звучене, добавяйки вокал към инструменталната музика.

"Фестивалът "Джаз в парка" ще закрият нотите от тромпета на едно от лицата на съвременния български джаз - Венци Благоев. Той ще излезе на сцената със свои приятели, джаз творци, с които ще обединят майсторство, талант и страст", подчерта Кончарска.

Част от фестивала е и проектът "Джаз за деца" на фондация "Джазтет", в който деца изпълняват обичани детски песни с джазов аранжимент, както и вокалната работилница с Весела Морова, съчетаваща забавни и интерактивни упражнения за ритъм и импровизация за деца и младежи.

Фестивалът ще бъде открит на 4 май, четвъртък. Той се реализира с подкрепата на Национален фонд "Култура".