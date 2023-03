Американската ар ен би група Ти Ел Си и певецът Шаги обявиха предстоящо съвместно турне

Дамската ар ен би, хип-хоп и фънк група Ти Ел Си и ямайско-американския реге певец Шаги се подготвят за предстоящото си съвместно турне „Горещи летни нощи“ в Северна Америка, съобщи сп. „Ролинг стоун“. Гости изпълнители на турнето ще бъдат групата Ен Воуг и рапърът Шон Кингстън.

Турнето ще започне на 1-и юни в американския щат Алабама и ще продължи месец и половина. Финалният концерт ще се проведе в рамките на музикалния фестивал „Каубойс“ в Калгари, Канада, на 14-и юли.

На концертите звездите ще изпълнят някои от най-големите си хитове. За Ти Ел Си това са „Waterfalls“, „No Scrubs“, „Unpretty“ и „Creep“. Шаги пък ще изпълни „It Wasn't Me“, „Boombastic“ и „Angel“.

Кингстън е известен със своите „Beautiful Girls“ и „Take You There“, които феновете също ще могат да чуят на живо, а групата Ен Воуг ще изпее парчетата „My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It)“ и „Free Your Mind“.

Това няма да е първото турне на Ти Ел Си с гост-музиканти – рапърите Нели и Фло Райда се присъединиха към концертите на групата през 2019 г.

Началото на турнето ще съвпадне и с излизането на новия документален филм „Ти Ел Си завинаги“. Премиерата му ще се състои на 3-и юни.

Продажбата на билетите за турнето ще започне на 17-и март.