Италианският поп певец Марко Менгони спечели голямата награда на фестивала в Сан Ремо с песента "Due Vite" ("Два живота"), съобщава телевизия "РАИ Уно".

Менгони бе сочен за фаворит още от началото на фестивала. Той получи и наградата на името на "Джанкарло Бигаци" за най-добра композиция, присъждана от оркестъра на фестивала. Менгони спечели и надпреварата за най-добър кавър в петък вечерта, когато заедно с британския госпъл хор "Киндъм" той изпълни кавър на "Let It Be".

При приемането на наградата Менгони каза, че я посвещава на всички жени, които също са участвали в надпреварата на фестивала.

От второ до пето място във фестивала се класираха все мъже. На второ място остана Лаца с "Cenere" ("Пепел"). А на трето място остана Мистър Рейн с "Supereroi" ("Супергерой").

Челната петорка се оформи от изпълнителите Ултимо и Тананай, съответно с песните "Аlba" ("Зора") и "Tango" ("Танго").

Наградата на критиката на името на Мия Мартини получи дуетът "Колапеше и Димартино" за "Splash" ("Плисък"). Същата песен грабна и наградата "Лучо Дала" на прес залата на фестивала.

А наградата за най-добър текст на името на Серджо Бардоти отиде при дуета "Кома Козе" за "L'Addio" ("Сбогуването").

Двадесет и осем песни се бореха за голямото отличие на фестивала.

Малко преди да бъде обявен победителят, водещият на феста Амадеус прочете послание от президента на Украйна Володимир Зеленски. В него той канеше победителя на фестивала да дойде в Киев в деня на победата на Украйна срещу Русия. Предвидено бе Зеленски да се включи в Сан Ремо с видеообръщение, но заради протести от страна на различни политически сили, се стигна до негово писмено изявление.

След изявлението на Зеленски на сцената на фестивала излезе украинската група "Антитила", пяла вече с Ед Шийран и Боно от "Ю2". Тя изпълни парче, озаглавено "Крепостта Бахмут", посветено на украинския град, в който сега се водят ожесточени сражения между украинските и руските сили.