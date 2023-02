Нова книга разкрива предисторията на филма „Има ли пилот в самолета?“

Нова книга разкрива предисторията на култовата комедия от осемдесетте „Има ли пилот в самолета?“, предаде АП.

„Със сигурност не можеш да бъдеш сериозен: Истинската история на самолета!“ („Surely You Can't Be Serious: The True Story of Airplane!“) ще бъде публикувана на 3 октомври от издателство „Сейнт Мартинс прес“ (St. Martin's Press).

Историята на комедийната класика от 1980 г. включва спомени на сценарист-режисьорския екип на Дейвид и Джери Зукър и Джим Ейбрахамс, придружени от коментари на все още живи членове на актьорския състав и на такива известни почитатели на филма като Дейвид Летърман, Мая Рудолф и Джеф Бриджис.

Пародията на блокбастъра е с участието на Лесли Нилсен, който почина през 2010 г., и актьорски състав, вариращ от баскетболната легенда Карим Абдул-Джабар и Джули Хейгърти до Робърт Стак и Барбра Билингсли. Библиотеката на Конгреса официално даде висока оценка за филма, добавяйки го към Националния филмов регистър на САЩ като „значима“ творба.

„Режисьорите обясняват какво ги е привлякло към правенето на филми и по-специално към комедията“, споделят от издателството и добавят: „С анекдоти, любопитни случки зад кулисите и неизвестни досега факти тези титани на комедийното кино разкриват как са успели да накарат Лесли Нилсен да изиграе първата си комедийна роля след дълга кариера на „чисти“ участия, кой е бил най-големият шегаджия на снимачната площадка, както и перипетиите около онази незабравима сцена с джайв разговора на чернокожите пасажери.“