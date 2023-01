На 27 януари е премиерата на създадения по истински случай филм "Тил: Неразказаната история", съобщават от "Форум филм".

По думите им този дълбоко емоционален филм разказва за Мейми Тил Мобли и неумолимата ѝ борба за справедливост за убийството на 14-годишния ѝ син Емет Тил, който през 1955 г. е линчуван безмилостно, докато е на гости на братовчедите си в Мисисипи. Мейми настоява брутално осакатеното тяло на сина ѝ да бъде погребано в отворен ковчег, за да може целият свят да стане свидетел на ужасяващото престъпление - своеобразен акт на неподчинение и протест срещу потисничеството и омразата. Нейната дързост се превръща в гръмоотвод за Движението за граждански права и я подтиква неохотно да стане открит активист на NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), застъпвайки се за социална справедливост и образование.

В трогателното пътешествие на Мейми, в което скръбта се превръща в дело срещу расовата несправедливост и бялото превъзходство в американския Юг, когато жените и чернокожите не са могли да говорят публично без сериозни последици, виждаме необикновената сила и способност на майката да промени света, посочват от "Форум филм".

За своето изпълнение като Мейми, актрисата Даниел Дедуайлър получи множество отличия и номинации. Участват още Джейлин Хол, Упи Голдбърг, Франки Фейзон, Хейли Бенет, Диало Томпсън.

Режисьор е Чиноние Чукву (Clemency), която е и сценарист, заедно с Майкъл Райли и Кийт Боушамп.

