Уитни Хюстън ще донесе милиони на семейството си 10 години след смъртта си

Уитни Хюстън умря преждевременно само на 48 години през 2012 г. разорена. През цялата си кариера тя се славеше като жената с един от най-красивите гласове в развлекателната индустрия. В края на живота си обаче, колкото и млада да беше още, тя имаше много проблеми със съпруга си и основно с наркотици, които повлияха на работата и популярността й, а оттук и на доходите й. Имаше огромни дългове, макар и 10 години по-рано да беше подписала най-големия договор за това време в развлекателната индустрия - за 100 милиона долара с "Ариста".

През 2019 г. Пат Хюстън, която е съпруга на големия й брат и неин мениджър, а след това и изпълнител на завещанието, сключва договор със звукозаписната компания "Праймъри уейв". Тогава наследството на певицата се оценява на около 14 милиона долара. Музикалната компания успява да го увеличи четирикратно, пише "Билборд".

Сега са планирани нови проекти, от които се очакват значителни печалби. Най-значителният от тях е новият биографичен филм "I Wanna Dance with Somebody: Филмът за Уитни Хюстън", който излезе в САЩ на 21 декември, а в България на 23 декември. Той е планиран като коригиращ на известното за звездата, макар и създателите му да твърдят, че не всичко е съгласувано със семейството, а някои неща в него може и да не им харесат.

Сценарият е написан от Антъни Маккартън, създал "Бохемска рапсодия", "Теория на всичко", "Най-мрачният час". Очаква се приходите да са значителни и той да увеличи интереса към песните на Уитни Хюстън, да запознае младите с хитовете на звездата.

Според Антъни Маккартън, излезлите преди "I Wanna Dance with Somebody: Филмът за Уитни Хюстън" четири кинопродукции имат една обща черта - "те са обсебени от грешките й", пише в. "Гардиън". Те отразяват преобладаващото мнение на хората при смъртта на звездата - оттогава винаги името й се свързва с трагедия. "Това е универсално схващане. В някои отношения този филм е коректив на това," казва Маккартън и добавя, че за него е било важно да се съсредоточи върху огромните постижения на певицата.

За годишнината на Уитни Хюстън са планирани също серия от продукти - парфюм, който вече излезе в продажба, тениски с нейни снимки, приличаща на нея кукла, серия гримове. Ще бъде подновено и турнето с холограмата й, макар й тя да предизвика недоумение на концерти заради лошата прилика.

През 2023 г., когато Уитни Хюстън щеше да навърши 60 години, ще бъде издаден албум с госпел песни на певицата и ще бъде поставен мюзикъл на Бродуей по новия филм или либрето от Маккартън. Планът Уитни Хюстън да се завърне в класациите се ръководи от компанията "Праймъри уейв". Миналата година тя издаде неин кавър на песента на Стиви Уондън "Higher Ground", която имаше успех и сега планира да издаде нейни по-непознати записи.

Освен "Праймъри уейв" от печалбите ще се възползва семейството на певицата - брат й Майкъл, който след смъртта й призна, че той й е дал първите наркотици, другият й брат Гари, съпругата му Пат, която сключва сделките, майка й Сиси, с която тя е имала трудни взаимоотношения. Това оставя неловкото чувство, че роднините й се възползват от смъртта й, макар и те да твърдят, че искат само да опазят наследството й.

Уитни Хюстън винаги е била щедра към роднините си. Те до голяма част обаче допринасят към натрупаните й дългове. При смъртта й те са около 20 милиона долара.

Малцина певци могат да се похвалят с ефекта, който Уитни Хюстън оказва с едноименния си дебютен албум през 1985 г. С впечатляващия си глас тя става първият изпълнител в историята, чиито седем последователни сингъла достигат първо място в класацията "Хот 100" на "Билборд". Тя получава шест награди "Грами", две "Еми", четири нейни албума стават номер 1 и печели 22 Американски музикални награди. Договорът й от 2001 г. с "Ариста" на стойност 100 милиона долара е най-големият дотогава. Името й все още е синоним на емблематични вокални изпълнения, като "I Will Always Love You" от филма "Бодигард". В началото тя е образец за успех за начинаещите, но неуспешният брак, употребата на наркотици и натискът на славата я изтощават. Уитни Хюстън е намерена удавена във вана в хотел в Лос Анджелис няколко часа преди ежегодното парти преди връчването на наградите "Грами", организирано от нейния ментор Клайв Дейвис.