Валентин Ганев, Весела Казакова и Ива Тодорова получават роли на сцената

"Stable Genius. Процесът срещу драматургията" създава сложна и непредвидима ситуация на сцената, в която двама актьори са чели и познават текста, а всяка вечер една гостуваща звезда се включва без никаква предварителна подготовка, за да получи ролята си на самата сцена. Това съобщават от екипа на представлението, чиято премиера е в "Гьоте институт".

По думите им в неочаквана светлина ще видим Валентин Ганев - на 9 декември, Весела Казакова - на 12 декември и Ива Тодорова - на 13 декември.

"Stable Genius. Процесът срещу драматургията" е пърформанс на границата между класическия и експерименталния театър по текст на Александър Мануилов, създаден по време на творческа резиденция в Akademie Schloss Solitude, Щутгарт, през 2020 г. Текстът получава номинация за наградите за драматургия на фестивала „Нова българска драма“ в Шумен през 2020/21 г.", разказват от екипа.

"Пиесата прави съвременен прочит на хората и времето, в което живеем чрез критическа рефлексия върху случващото се в театралния живот у нас и коментар на реалността изобщо. Актьорите Емилия Тончева, Явор Костов-Йондин и режисьорката Милена Станойевич дискутират за театъра и това как гледаме, разбираме и мислим важни проблеми от съвремието ни, както и какво е мястото на твореца в сложния контекст на настоящето. Обговарянето на тези теми се случва под формата на експериментална ситуация, в която двама от артистите на сцената познават драматургията, но има и един специален гост – актьор, който никога не е чел текста", разказват от екипа.

„За мен Stable Genius е актьорско предизвикателство, в което решаващи са адаптивността и разбирането на другия, а движението напред и назад през теми и проблеми напомня танго в непознато пространство: воденият толкова зависи от водещия, колкото и обратното", казва актьорът Явор Костов-Йондин за спектакъла.

ЕКИПЪТ

Александър Мануилов е писател и драматург от София, чиито драматургични произведения досега са селектирани на над 50 театрални фестивала по света.

Милена Станойевич работи в областта на съвременните изпълнителски изкуства като режисьор, актриса, пърформър, обучител, фасилитатор.

Емилия Тончева завършва театрална академия в Азия - Central Academy of Drama в Пекин, Китай. След дипломирането си, в България изучава и танцов театър в Нов български университет. Участва в множество театрални и танцови представления, сред които са "Пер Гюнт" в театър "София", In C в "Топлоцентрала", "Невъзможни действия", "Стравински и Шанел".

Явор Костов-Йондин е актьор и режисьор на свободна практика. Сред двигателите е на "Ателие Пластелин", София, където през 2015 г. създава "Субтеатър" - идейно-естетическа платформа за неконвенционален театър. Последно работи като режисьор и актьор в "Инферно - пътуване към ада на Данте" ("Ателие Пластелин", "Субтеатър", 2021), "Г-н Фауст“ ("Субтеатър", 2021), "Сеч. Една възбуда" от Т. Бернхард ("Форс минор", 2022).

/ДД