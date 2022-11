Филмът "Всичко навсякъде наведнъж" води по номинации за наградите "Независим дух"

Приключенският филм "Всичко навсякъде наведнъж", главната героиня в който се оказва последната надежда за спасяването на мултивселената, води по номинации за наградите "Независим дух", предаде Асошиейтед прес.

Продукцията е номинирана в категориите за най-добър филм, най-добър режисьор (Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан), най-добра главна женска роля (Мишел Йео), поддържащи актьори (Джонатан Ке Куан и Джейми Лий Къртис) и пробив (Стефани Хсу).

Сред основните претенденти за 38-ите награди "Независим дух" са трилърът "Лидия Тар" на Тод Фийлд (с номинации за най-добър филм, режисьор, актриса в главна роля за Кейт Бланшет и актриса в поддържаща роля за Нина Хос), "След слънце" ("After Sun") на Шарлот Уелс, "Жените говорят" ("Women Talking") на Сара Поли и "Напълно и изцяло" ("Bones and All") на Лука Гуаданино.

Наградите, честващи най-доброто в независимото кино, наскоро повишиха тавана на бюджета от 22,5 милиона долара на 30 милиона за основните категории и 1 милион долара за приза "Джон Касаветис". Организацията, която ги присъжда, освен това се пренасочи към полово неутрални актьорски награди. Основните актьорски категории вече са с по 10 номинирани.

Номинациите за отличията се определят от комисии, в състава на които влизат филмови критици, продуценти, фестивални програматори, режисьори, предишни победители и Бордът на директорите на "Независимо кино". Президентът на организацията Джош Уелш каза, че тази година са разгледани 409 филма.

Наградите "Независим дух" се присъждат от организацията "Независимо кино". Те се връчват на оригинални и провокативни нискобюджетни филми. Продукциите могат да участват в надпреварата, ако бюджетът им е под 30 милиона долара (доскоро 22,5 милиона долара) със значителна подкрепа от независими източници извън холивудската студийна система. Отличията са смятани за едни от ключовите по пътя към "Оскар"-ите. През последните години филми като "Лунна светлина", "Спотлайт", "Бърдмен", "12 години в робство", отличени на наградите "Независим дух", впоследствие триумфираха и с призове на американската киноакадемия.

Ограничението на бюджета означава, че продукции като "Бял шум" на Ноа Баумбак и "Бардо" на Алехандро Гонсалес Иняриту не подлежат на разглеждане.

Миналата година "Непозната дъщеря" на Маги Джиленхол спечели призовете за най-добър филм, режисура и сценарий, припомня агенцията.

Наградите "Независим дух" бъдат раздадени в Санта Моника на 4 март 2023 г., в уикенда преди "Оскар"-ите.