Афро-джаз-рок колектив от Южна Африка представя новия си албум в София

Афро-джаз-рок колективът The Brother Moves On от Южна Африка представя новия си албум в София. Събитието е на 12 ноември в Sofia live club, съобщават организаторите..

"Няма по-вълнуващ и фин албум на протеста от този", пише за тях The Telegraph. Според Financial Times "езикът на борбата за освобождението на ЮАР отеква силно в целия албум на групата от Йоханесбург". Еvening Star определя тази музика като "вълнуващ коктейл от изпъстрени с джаз звуци от Йоханесбург".

На 28 октомври излезе албумът „$/He Who Feeds You… Owns You”. По този повод музикантите от The Brother Moves On тръгнаха на национално турне в ЮАР и четирите дати бяха напълно разпродадени. От два дни Сиябонга Мтембу (вокали), Зелизве Мтембу (китара, вокали), Симфиве Чабалала (барабани), Аянда Залекиле (бас), Мтунзи Мвубу (алт саксофон) и Мохамед Дауджи (тенор саксофон) са вече в Европа. След Берлин, Брюксел, Любляна и Амстердам (и преди Лондон и Вроцлав) е ред и София.

Джайлс Питърсън от BBC6 Music, една от най-влиятелните фигури в градската музика днес, поверява на фронтмена им продукцията на афро-джаз компилацията Indaba Is на лейбъла Brownswood Records, свидетелство за истинската революция, която се извършва на съвременната южноафриканска сцена днес. След като Шабака Хъчингс ги взема на турне и включва двама от тях в Shabaka & The Ancestors, The Brother Moves On вече са част и от лейбъла му Native Rebel.