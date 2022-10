Фестивал показва танцови представления на хореографи от Армения, Испания, Франция и Гърция

Откриващият се утре фестивал Aerowaves показва танцови представления на четирима хореографи от Армения, Испания, Франция и Гърция, съобщават от "Дерида".

Събитието започва на 31 октомври с два танцови спектакъла на Рима Пипоян от Армения - 10-минутното соло “Жена преди вземане на решение”, както и предпремиера на най-новата й работа Chaconne in K existence.

Рима Пипоян е един от пионерите на модерния балет и съвременния танц в Армения. Нейни хореографски творби са представяни в различни градове в Италия, Испания, Сърбия, Хърватия, Русия, Беларус, Германия, Полша, Молдова, Грузия, Белгия, Португалия. От 2020 г. е ръководител на катедрата по модерен танц в Държавния хореографски колеж в Ереван, създаден по нейна инициатива. Работи като преподавател по модерни танци в Арменския държавен педагогически университет от 2018 г. Била е резидентен артист като хореограф в Берлин, в Akademie Der Kunste през 2016-2017 г., във Венеция - в La Biennalle di Venezia през 2019 г., в Брюксел - във Villa Empain през 2021 г.

В момента Рима следва докторска степен по изкуство и пише книга за модерния танц. Поставя успешно множество хореографски пиеси и пълнометражни спектакли, сред които That’s by falling that we rise, Medieval images, La Vita Nuova, Sinful passions, Hours of Visions, Triptych. По време на творческите си пътувания се е срещала с известни артисти като Матс Ек, Анна Лагуна, Акрам Хан, Охад Нахарин, Алонсо Кинг.

Нейният моноспектакъл "Жена преди вземане на решение" в нейна интерпретация е представян на реномирани фестивали и конкурси по света и е отличен с различни награди и отличия. През 2020 г. прави късометражния танцов филм YEL, който печели 4 награди като най-добър танцов филм и има над 15 официални селекции на известни филмови фестивали по целия свят.

На 2 ноември "Последният северен бял носорог" на Гастон Кор от Испания е хореографско соло, базирано на градския танц, което поставя под въпрос самата възможност за щастие в лицето на световния хаос.

Когато журналистът от "Ню Йорк таймс" - Сам Андерсън, разбира за смъртта на последния мъжки северен бял носорог, той лети до Кения, за да наблюдава и разкаже в детайли ежедневието на последните две женски представителки на този вид, които ще изчезнат от света.

На 3 ноември ще има работно ателие с артистите от “Убежна точка” (Vanishing Point) - Дафин Антониаду, Александрос Вардаксоглу и Константин Скурлис от Гърция. Ателието е насочено към професионалисти в сферата на съвременния танц.

Дафин Антониаду, Александрос Вардаксоглу и Константин Скурлис работят заедно от 2019 г. Тяхната работа се върти главно около хореография, както и звукови и кино практики, и се фокусира върху подхода на взаимна колаборация при създаването. Съвместната им работа води до създаването на концепцията за Vanishing Point, която преминава чрез три различни етапа Vanishing Point (хореография) 2020, Vanishing Point (филм) 2021 и Deep Horizon (мултижанрова инсталация) 2022.

Първото партньорство на сцената на Антониаду и Вардаксоглу черпи вдъхновение както от визуалните изкуства, така и от филма и те са включени като ясни препратки към атмосферата и звуковия пейзаж на произведението, чиято музика е създадена от Константин Скурлис и Стефан Рихтер.

На 4 ноември е само представление “Убежна точка” (Vanishing Point), в което хуманоидно същество се събужда от дълбините на агонизиращ спомен или извънземно бъдеще.

На 23 ноември, #Never21 на Смаил Кануте, е танцово шоу, което отдава почит на жертвите на насилие с оръжие в Ню Йорк, Рио или Йоханесбург, които никога няма да навършат 21 години. Чрез графитираните си тела трима танцьори въплъщават както думите на жертвите и техните семейства, така и злините, които са понесли. Подобно на скитащи духове, те разказват за тези откраднати и разбити животи. На следващия ден е предвидено работно ателие с артистите от проекта.