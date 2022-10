“Портал от светлина” се появи до Египетските пирамиди 

Международната изложба “Завинаги е сега” ("Forever is Now") се завърна на платото в Гиза след успеха на миналогодишното издание, което беше първата по рода си експозиция на съвременно изкуство, включваща и Египетските пирамиди, обяви компанията организатор “Арт Д'ижипт” (Art D’Egypte).

“Завинаги е сега 2” представя дванадесет творци от различни точки на света. Сред тях е френският фотограф Джей Ар (JR) с инсталацията “Отвътре навън Гиза” ("Inside Out Gizah") - фотокабина с формата на пирамида, в която всеки участник ще получи чернобяла снимка. Портретите ще бъдат поставени на билбордове пред пирамидите като ефимерни послания на фона на древните монументи.

Италианският артист Емилио Феро е сътворил “Портал от светлина” ("Portal of Light"). Творбата, вдъхновена от два древноегипетски папируса - “Книга на мъртвите” и “Амдуат” или “Записи от скритата зала”, разглежда темата за границата между света на живите и на мъртвите.

“Пазители на извора” ("Guardians of the Well") на Мохамед ал Фарадж от Саудитска Арабия е част от поредицата “Жаждата” ("The Thirst"), която изследва свързаността на хората с водата и въздуха. В инсталацията са използвани ръждясали тръби от пресъхнали извори в египетски земеделски стопанства.

Зейнаб ал Хашеми от Обединените арабски емирства е изградила незавършен обелиск ("Unfinished Obelisk "Camoulflage"), египтянката Терез Антоан е създала “Пантеон от божества” ("Pantheon of Deities"), а британо-американската скулпторка Натали Кларк е вдъхновена от “Духа на Хатор” ("Spirit of Hathor").

“Чрез съпреживяване на изкуство в публичното пространство, изложбата обрисува бъдеще, свързано с дълбоко познаване на миналото, показвайки, че няма идея за бъдещето без историята, а времето не съществува без настоящето,” посочват организаторите.

“Завинаги е сега 2” ще продължи до 30 ноември.