Нов български университет откри академичната 2022/2023 година и посрещна над 2300 първокурсници

Нов български университет (НБУ) откри академичната 2022/2023 година и посрещна над 2300 първокурсници, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Откриването на академичната година започна с тържествена церемония в аулата. Ректорът на Нов български университет проф. Пламен Дойнов приветства общността с думите: "Тази година имаме истински шанс да се върнем към смисъла на онова, което се пее в химна на студентите: "Viva Academia!" - "Да живее Академията!", което ще рече да живее реално, да живее тук и сега. Да живее заедно с всички нас, когато се гледаме в очите. Аз искам да пожелая на всички вас - да не преставаме да се гледаме в очите. Искам да направим така, че да постигнем отново онзи поизгубен смисъл на академичното обучение. Защото вие ще се убедите, както се оказа и второкурсници, и третокурсници, а най-вече първокурсниците, колко е хубаво тук".

Той подчерта, че "тук има страхотни места, пространства. Имаме невероятна библиотека, където, ако искаш да четеш, можеш да прочетеш буквално всичко, от което имаш нужда". Проф. Пламен Дойнов бе категоричен в словото си, че "...тук ще получите и възможно най-качественото образование. Но има нещо много просто във всичко това - това е желанието на всички тук, на преподаватели, на администрация, на всички, които работят в НБУ, да бъдат отзивчиви със студентите, да бъдат винаги отворени към тях и за тях интересите на студентите да бъдат винаги на първо място... Обещавам честност и най-доброто образование в България".

По традиция НБУ посрещна академичната година със специален гост, като този път това бе писателят Захари Карабашлиев, който произнесе академично слово на тема "Прагматика на мечтаенето".

"Мечтаенето - наричат го по различен начин: превизуализиране, манифестиране и какво ли не - работи за нас само, ако ние работим за него. То е колкото ефимерно, толкова и напълно реално, също като нашия безтегловен "аз". Или както пише Шекспир в "Бурята": "We are such stuff as dreams are made on" ("Ние сме същото нещо, каквото и мечтите"). Не забравяйте да мечтаете. И действайте, пожела на студентите Захари Карабашлиев.

След официалната част празникът се пренесе на зелените пространства на НБУ. Следващите специални гости на събитието - Керана и космонавтите, вдигнаха градуса на настроението, а музикалните им изпълнения изправиха на крака студенти, преподаватели и ръководство, които превърнаха в дансинг поляната пред сцената. Денят продължи по ноти с концерти на студентските групи "Мръсна приказка" и "Snade", организирани от Студентския съвет НБУ.