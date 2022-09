Българска група открива концерта на Draconian в София на 1 октомври

Българската мелодет група Deadscape открива концерта на Draconian в София на 1 октомври. За съжаление, гърците от Nightfall са възпрепятствани да пътуват до България в началото на октомври, което налага смяна, съобщават от "София мюзик ентърпрайсис" (СМЕ).

Основана в края на 2015 г. и след редица кадрови промени, Deadscape сформира настоящия си състав през 2019 г., като междувременно се превръща в активна част от родната метъл сцена. Черпейки вдъхновение предимно от групи като Insomnium, In Flames, Dark Tranquillity, Before The Dawn, на 14 януари българите издават дебютния си албум Of The Deepest Shade, по който работят с именития шведски продуцент Дан Сваньо.

В Deadscape Мирела Кънева - вокали, Александър Трифонов - бас и вокали, Иван Братоев - китари, Ани Димитрова - китари, и Иван Колев - барабани.

Както писа БТА, шведските готик метъли Draconian ще свирят за първи път в България в 27-годишната си кариера. Събитието е на 1 октомври в Joy Station.

Музикантите пристигат в София, в деня на концерта, в обновен състав, след като през май тази година, вокалистката Хайке Ланганс напусна групата, за да се отдаде на личните си проекти. Нейното място беше заето от предшественичката й в бандата Лиза Йохансон, която беше техен вокал между 2002 и 2011 г.

Другото ново попълнение в Draconia е китаристът Никлас Норд, който заменя Даниел Арвидсон. Той веч е новият басист на бандата.