Дизайнерът Том Форд закри Седмицата на модата в Ню Йорк с бляскаво дефиле

С бляскаво дефиле на дизайнера Том Форд и в присъствието на Мадона на първия ред бе закрита Седмицата на модата в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Модният подиум бе изпълнен с буйни коси, диско каубойки и множество пайети.

Очевидно любовта беше в ума му и танцуваше цяла нощ.



Моделите на Форд бяха повече от готови да купонясват в типичния за 70-те и 80-те години стил. Те преминаха по ярко осветения подиум под звуците на "Addicted to Love", "The Look of Love", "Pure/Honey" и "Take on Me".

Моделите се разходиха с къси кадифени шорти, комбинирани с якета в ярко червено и синьо, изпъстрени с цветя, листа и пеперуди, а някои и с каубойски ресни. Дефилираха също в сребристо-златисти спортни къси панталони, поли в сребристо и ментово, с прозрачни бюстиета.

Многоцветни апликации от сърца и звезди украсяваха някои от тоалетите, а част от моделите носеха лъскави високи ботуши на нисък ток, готови да танцуват цяла нощ.



Дизайнерът даде идеи и за афтърпартито: оскъдно черно бельо, съчетано с многоцветни якета с пайети.

Мадона бе придружена от дъщеря си Лурдес Леон, а сред публиката бяха Крис Рок, Ерика Баду, Никол Ричи, Кейти Холмс и др.



Колекциите на Форд обичайно съдържат модели за двата пола, както беше и този път. Манекен се разходи по подиума в яркорозов костюм, комбиниран с вратовръзка в тон и по-светъл нюанс на риза.

Том Форд бе избрал за финал секси рокли с пайети, представени от Бела и Джиджи Хадид под звуците на "Time" на Фреди Мъркюри. Творенията на дизайнера са с високи цепки и дълбоко изрязани. Булката също блестеше в златисто със също толкова ослепителен букет.

Седмицата на модата в Ню Йорк започна на 9 септември.