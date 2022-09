"След слънце" спечели Голямата награда на фестивала на американския филм в Довил

Американският актьор Джеси Айзенбърг, чийто режисьорски дебют "Всеки с проблемите си!" ("When You Finish Saving The World") беше прожектиран в неделя вечерта на фестивала на американското кино в Довил, Франция, малко преди това тържествено откри плажна кабина на негово име, предаде Франс прес.