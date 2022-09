В Довил започва фестивалът на американското кино

Тринадесет филма в конкурсната програма, звездно присъствие и очаквани предпремиери, сред които биографичен филм за покойния канадски поет Ленард Коен - тази вечер във френския град Довил се открива 48-ото издание на фестивала на американското кино с режисьора Арно Деплешен начело на журито, предаде Франс прес.

Верен на своята изначална идея да открива изгряващи таланти, форумът се завръща с издание, което дава възможност за изява на млади режисьори - осем от тринадесетте филма в надпреварата са първи творби.

Сред тях е филмът "Военно пони" ("War Pony"), който спечели наградата "Златна камера" за филмов дебют на кинофестивала в Кан. Филмът е дело на Джина Гамел и Райли Киоу, внучката на Краля на рока Елвис Пресли.

С интерес се очаква и "Мълчаливите близначки" ("The Silent Twins") на полската режисьорка Агнешка Смочинска. Вдъхновен от действителни събития, филмът разказва историята на близначки, които отказват да общуват с външния свят.

За вечерта на откриването организаторите са заложили на Елизабет Банкс и Сигорни Уивър във филма "Обади се Джейн", посветен на абортите. Драмата с елементи на комедия е режисирана от Филис Наги, сценаристката на филма "Карол" (2015).

Начело на журито е режисьорът Арно Деплешен, чийто последен филм "Брат и сестра" беше включен в конкурсната програма на кинофестивала в Кан.

Сред очакваните събития е и прожекцията на филма "Блондинка" - нов прочит на живота на екранната икона Мерилин Монро. Той ще бъде представен на 9 септември в присъствието на режисьора си Андрю Доминик и изпълнителката на главната роля Ана де Армас .

Филмът, който ще тръгне на 28 септември по Нетфликс, е включен в надпреварата за "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция, където ще бъде прожектиран официално на 8 септември.

Измежду всички документални продукции, солидно присъстващи в Довил, вниманието е насочено главно към филма, посветен на канадския поет Ленард Коен, който почина през 2016 г. на 82-годишна възраст.

Озаглавен "Hallelujah, the words of Leonard Cohen", документалният филм на Дан Гелър и Дейна Голдфайн разглежда живота на този значим творец чрез емблематичната му песен "Hallelujah".

Сред звездните гости ще бъде и актьорът Джеси Айзенбърг, който се прочу с ролята на основателя на Фейсбук Марк Зукърбърг във филма "Социална мрежа" (2010). Айзенбърг ще бъде в Довил, за да представи първия си игрален филм като режисьор "Когато приключите със спасяването на света" ("When You Finish Saving The World").

Фестивалът на американското кино в Довил, който ще продължи до 11 септември, ще бъде закрит с филма "Не се тревожи, скъпа", режисиран от американската актриса Оливия Уайлд. Главните роли изпълняват Флорънс Пю и певецът Хари Стайлс, който през последните години се изявява и на актьорското поприще.