Български дует спечели голямата награда на международния фестивал "Охридски трубадури"

Българският дует Expose спечели голямата награда на международния фестивал "Охридски трубадури" в Северна Македония, съобщават от екипа на изпълнителите.

"Представихме най-новата си песен This love will last forever и аплодисментите избухнаха. Публиката много хареса песента и бързо я прие. Дори веднага получихме предложение за турне в РС Македония. Към цялата тази еуфория добавям друг изключителен комплимент за нас - това, че останалите участници, които реално ни бяха конкуренти, дойдоха и ни поздравиха зад кулисите, още преди да се обявят наградите", разказват от Expose.

Наградата е била връчена от директора на събитието Горан Сараш. От журито Expose са получили подкрепа от Владо Калембер, от "Сребърни крила", а специално на сцената е излязъл да ги поздрави създателят на фестивала - композиторът Григор Копров. Той е нарекъл българите "извънземни артисти, с магични гласове".

"Англоезичната версия на песента ще се завърти по радиата на Балканите, но в България предстои нейната премиера на български език", разказват още от Expose. На български език This love will last forever излиза със заглавието "Тя е с нас", аранжиментът е на един от китаристите на Лили Иванова - Иван Йорданов-Чери.