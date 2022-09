Хари Стайлс е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Хари Стайлс е начело на класацията на списание "Билборд" за сингли с "As It Was" за 12-а непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Той запазва лидерската позиция от миналата седмица.

Британският изпълнител е най-дълго останалият на върха певец след периода между януари и март 2020 г. Той успя да изпревари Роди Рич с "The Box", останала на първо място в чарта в продължение на 11 седмици. Рекордът за най-дълъг престой на на върха на класацията засега е на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс със съвместната им песен "Old Town Road" от 2019 г., когато останаха на върха 19 седмици.

Втори в тазседмичното подреждане "Хот 100" на "Билборд" се нарежда Стив Лейси със сингъла "Bad Habit", като се изкачва позиция нагоре.

В топ три на класацията място намира и Лизо с "About Damn Time", като отстъпва позиция надолу.

Кейт Буш с "Running Up That Hill (A Deal With God)" запазва четвърта позиция. В челната петица на класацията за сингли на "Билборд" е и американският изпълнител Ники Юар с парчето "Sunroof", който се изкачва с позиция в чарта.

Елтън Джон и Бритни Спиърс със съвместния си сингъл "Hold Me Closer" дебютират в чарта на шеста позиция.