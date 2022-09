Групата "Мюз" оглави британската класация за албуми с "Will Of The People", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Това е девети студиен албум на британската рок банда. Групата "Мюз" се изкачи на върха на подреждането в дебютната седмица на продукцията си. "Will Of The People" е първата тава, застанала начело на британската класация, в която е използвана NFT технология.

Втората позиция в чарта е за Хари Стайлс с "Harry’s House". Продукцията е третата тава на изпълнителя, придобил световна слава като част от групата "Уан дайрекшън".

Трети е Ед Шийран с албума си "=" ("Equals").

Диджей Калед с "GOD DID" заема четвъртата позиция в британското подреждане за албуми. Това е единадесети албум в кариерата на американеца. Той излезе на 26 август.

В челната петица място намира и Бионсе с "Renaissance", който излезе на 29 юли. Тя не беше издавала нова самостоятелна продукция от 2016 г.

Елиза Роуз и Интепланетари криминал пък са начело на британската класация за сингли с "B.O.T.A. (Baddest Of Them All)". Те успяха да изместят от върха шотландското дуо "Ел Еф систем" с парчето "Afraid to Feel", заело втора позиция в тазседмичното подреждане.

Третото място е за Елтън Джон и Бритни Спиърс със съвместния им сингъл "Hold Me Closer", който дебютира в британската класация.