Певицата Лизо оглави класацията на Билборд за сингли

Лизо оглави за втори път в кариерата си класацията на Билборд за сингли с "About Damn Time", съобщи сайтът на изданието.

Предишният й хит номер едно в класацията "Хот 100" беше "Truth Hurts" през 2019 г.

"About Damn Time" е от новия албум на певицата "Special", който дебютира на второ място в класацията "Билборд 200".

Лизо успя да измести от първото място в класацията за сингли Хари Стайлс и "As It Was". Песента му слезе на второ място след 10 седмици начело. Тя обаче още оглавява списъка с песни на лятото - за осма седмица.

Трета е Кейт Буш с "Running Up That Hill (A Deal With God)", която се изкачи с още едно място благодарение на популярността, върната й от сериала "Странни неща".