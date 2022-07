Дуетът "Чейнсмоукърс" се готви за изпълнение на ръба на космоса

Дуетът "Чейнсмоукърс" - Дрю Тагарт и Алекс Пол се готви за изпълнение на ръба на космоса, съобщи Асошиейтед прес.

Двамата подписаха договор да се изкачат в капсула под налягане, закрепена за стратосферен балон, на около 30 км над Земята. Това ще ги направи първите музиканти, пели на ръба на космоса, каза Райън Хартман от компанията за космически туризъм "Уърлд вю" пред Асошиейтед прес.

"Чейнсмоукърс" ще се включат в един от първите полети на компанията, насрочен за 2024 г. Те ще запишат изпълнението си в капсулата и така ще дадат на зрителите възможност да съпреживеят музиката и преживяването от полета.

"Дуетът "Чейнсмоукърс" има пет хита в топ 10 на класацията за сингли Хот 100 на "Билборд". Това са "Closer'', "Paris'', "Don't Let Me Down'' и "Something Just Like This'' с "Колдплей" от 2017 г.

Изборът на "Чейнсмоукърс" за полета е отчасти лично решение, но и опит да бъде привлечено вниманието на по-младата публика.