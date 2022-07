Зашеметяващ хеттрик даде началото на Hills Of Rock (СНИМКИ+ВИДЕО)

Зашеметяващ хеттрик даде началото на Hills Of Rock. Три от най-актуалните банди в съвременната музика се включиха в почти 12-часовия маратон, в първия ден на фестивала.

Събитието се завърна в столицата след 2-годишна пауза заради пандемията. Хиляди почитатели на рока станаха част от изключително позитивната атмосфера в парка до летище "София". Hills Of Rock може да се похвали и с перфектната организация, както и с отношение към детайла в цялостния механизъм и подготовка на проект от такъв мащаб.

Ударното второ начало на вечерта дадоха момчетата от Sisters оf Mercy. Феновете още помнят гостуването на британската готик формация в Бургас през вече далечната 2008 г. "Ако сте ни гледали тогава, да знаете, че сега сме много по-добри", казва Андрю Елдрич, неслучайно наричан единствената константа в историята на групата. Той сякаш удържа на думата си, защото неговият дълбок и меланхоличен тембър е останал без поражения, въпреки 63-годишния житейски стаж на Елдрич.

Снимка: Лилия Йотова

Dubioza Kolektiv се върна за пореден път у нас, като две са гостуванията само в софийската "Арена Армеец". Седемте истински парти маниаци успяват да вдигнат не просто на крак, а във въздуха, и най-заспалата аудитория. Което най-често не се налага, защото неподготвени фенове няма. Коктейлът от ска, пънк, реге и чисто балкански поп фолк ритми работи безотказно вече почти 20 години под марката Dubioza Kolektiv.

Снимка: Лилия Йотова

Паметно остава и всяко едно от гостуванията на Placebo у нас. С 40-минутно закъснение и молба да бъдат свалени рекламите на съорганизатори започна 20-минутната пресконференция на групата - на 12 септември 2003 г. Тримата музиканти напуснаха залата на пресконференцията секунди след като влязоха. Те се върнаха обратно и заеха местата си едва след като организаторите свалиха рекламните постери на бира и безалкохолна напитка. Няколко часа по-късно, в зала 1 на НДК, триото пя в памет на починалия ден по-рано американски певец Джони Кеш. Смъртта на Кеш, смятан за краля на кътримузиката, беше причина музикантите да излязат на сцената с черни ленти. Тогава, през 2003-а, Брайън Молко бе първият член на световноизвестна група, гостувала в България през последните пет години, който слиза от сцената и пее сред публиката. Истерията сред зрителите, които бяха между 14 и 50-годишни, нарастваше с всяка следваща песен. Шоуто започна с един от най-големите хитове на Placebo - Every U and Every Me.

Снимка: Даниел Димитров

Placebo се завърна у нас само три години по-късно - на 18 юни 2007, но в Зимния дворец. Близо пет хиляди души аплодираха неуморно цялото шоу, както и жеста на Молко, който помогна на фотографи да си "свършат" работата. По традиция, на такива събития, репортерите имат право да снимат само първите три парчета. Един от охранителите пред сцената обаче се престара в задълженията си да пази музикантите от фенове и медии, с което си навлече гнева на Брайън Молко. След втората песен бодигардът беше изгонен от музиканта. Подобни "гафове" сякаш липсваха на следващите два концерта у нас - през 2010-а отново в Зимния дворец, и през 2017-а - в Пловдив.

Снимка: Лилия Йотова

На 2 юли 2022 г. Placebo пяха предимно песни от най-новото - Never Let Me Go (2022), и само няколко хита в сравнително краткия концерт под звездите. Running Up That Hill, кавър на Кейт Буш, сложи точка на петия Placebo-ефект, усетен в пъти по-силно от хапещите насекоми в парка.

Снимка: Даниел Димитров

Тази вечер на сцената на Hills Of Rock излиза единствената българска група в афиша - Оdd Crew, след тях - джипси-пънк бандата Kultur Shock, шведите от Solence, метъл кор групата Ill Niño и "колегите" им с над три милиарда слушания в мрежата и милиони последователи у нас и по цял свят - Five Finger Death Punch.