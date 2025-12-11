Повече от 300 ученици от област Търговище показаха творчески умения в концертна изява по проект „Успех за теб“

Повече от 300 ученици от област Търговище демонстрираха творчески умения в концертна изява по проект „Успех за теб“. Изявата под надслов „Аз успявам“ даде сцена на мажоретки, певци, актьори, инструменталисти и танцьори от четири учебни заведения, съобщават от Регионалното управление по образованието (РУО) - Търговище.

Организатори са РУО – Търговище и Професионалната гимназия по икономическа информатика (ПГИИ) „Джон Атанасов“ в областния град. То е част от дейностите по проект „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021–2027 г. и съфинансиран от Европейския съюз.

Водещи на концерта, посветен на ученическия талант и мотивация, бяха ученици от гимназия „Джон Атанасов“. В него се включиха техни съученици от гимназията, както и възпитаници на Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ и Трето основно училище „Петко Р. Славейков“ в областния град, както и ученици от Основното училище „Христо Ботев“ в омуртагското село Камбурово. В своята програма те бяха подготвили вокални и инструментални изпълнения, театрални етюди и фолклорни танци.

В края на събитието началникът на РУО – Търговище Елка Станчева, която е и координатор по проекта, благодари на участниците и техните ръководители, които стоят зад всеки един ученически успех. Тя подчерта, че проектът е пример как чрез съвместна работа между институции, учители и родители се създава подкрепяща среда, в която всяко дете има шанс да успее. В знак на признание за отдадеността и приноса им към развитието на учениците Станчева връчи сертификати на учителите – ръководители на изявите.

Регионалната изява „Аз успявам“ е част от усилията за насърчаване на приобщаващо образование, развитие на социални и личностни компетентности и изграждане на самочувствие у всяко дете. Събитието остави силно послание: С доверие, подкрепа и сцена за изява, всяко дете може да каже с гордост „Аз успявам!“.

През март 2026 г. предстои друга изява по проекта, допълват от РУО – Търговище. Планирано е отново под мотото „Аз успявам“ ученици ще участват в творчески работилници.

От област Търговище 45 училища от петте общини на региона работят по проект „Успех за теб“ по програма „Образование 2021-2027“, припомня БТА. Целите на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. В дейности са включени ученици от уязвими групи – ученици с обучителни затруднения, в риск от отпадане, със специални образователни потребности и деца с изявени дарби.