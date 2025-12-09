„Бай Ганьо“ е новата премиера на плевенския театър

"Бай Ганьо" по Алеко Константинов е новата премиера на плевенския Драматично-куклен театър (ДКТ) "Иван Радоев", която трупата ще представи тази вечер. Това съобщиха за БТА от културния институт.

Сценичната версия на спектакъла и режисурата са на Валентин Танев.

Според Танев Бай Ганьо е героят, чиито черти, малко или много, носи в себе всеки българин. И ги проявява в различна степен в зависимост от ситуацията и обстоятелствата, в които е попаднал. Той е прагматичен. Благодарение на тази прагматичност нашият народ е оцелял. Той е витален. Виталността е качеството, което ни е съхранило като етнос. Той е предприемчив. Благодарение на предприемчивостта си българите по света успяват. В същото време е и нахален. Това отблъсква. Алчен, безскрупулен, жаден за власт. Тъкмо тези черти на българските политици ни държат в блатото вече толкова години – от Алеко до сега. "Бай Ганьо е всичко, което сме ние. И смешен, и нелеп, и брутален, и нежен. Той живее в нас и не можем да избягаме от него", казва още режисьорът.

Сценографията и костюмите в постановката са дело на Жанета Иванова, музиката - на Михаил Шишков - син.

В ролите зрителите ще видят Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Мариета Калъпова, Мария Рушанова, Мариян Стефанов, Михаил Лудин, Нина Горановски, Петьо Кръстев и Сергей Константинов.

Спектакълът ще се играе на голяма сцена „Александър Гюров“. До края на годината „Бай Ганьо“ може да се гледа още един път – на 12 декември. Първото представление за 2026 г. ще бъде на 15 януари.

БТА припомня, че преди месец ДКТ "Иван Радоев" беше премиерата на детския спектакъл "Неродена мома", вдъхновен от популярната българска народна приказка. Драматизацията и режисурата са на Милена Мавродинова.