Историята за Том Сойер и Хък Фин е всичко, което искаме да разкажем на децата си, смята режисьорката Анастасия Събева

Историята за Том Сойер и Хък Фин е всичко, което искаме да разкажем на децата си, което искаме те да усетят от детството, а ние тайно да си припомним. История, която всички помним с усмивка, любов и малко носталгия. Думите са на Анастасия Събева, режисьор на спектакъла по романа на по Марк Твен.

Премиерата е на 13 декември в Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

„Том и Хък са споменът за нашето детство – ожулените колена, тревата по поляните, вятърът в короните на дърветата и ромонът на близката рекичка. Усещането ни за свобода, че сме непобедими и че всичко, което се изправи пред нас, е по силите ни. Способността ни да намерим скрито съкровище и да победим най-големия си враг“, казва още Събева.

Както писа БТА, в „Том Сойер и Хък Фин“ сценичната адаптация е на Богдана Костуркова, драматург е Михаил Тазев. Сценографията е на Илина Грозева, музика – Христо Намлиев. Помощник-режисьор е Ива Станчева. В ролята на Том Сойер е Тодор Лазаров, Хък Фин – Калоян Желев, леля Поли – Ива Вълкова, Беки Тачър – Радина Радоева, Мъф Потър и ученик – Кирил Бояджиев, докторът и съдията Тачър – Николай Луканов, леля Петуния Дъглас, ученичка и Роджър – Снежана Тачкова, индианецът Джо – Станислав Кондов, учител и адвокат – Теодор Елмазов, Бен Роджърс и испанец – Еди Балтов.

/ДД