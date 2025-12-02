„Битка след битка“ спечели отличието за най-добър филм на наградите „Готам“

„Битка след битка“ на режисьора Пол Томас Андерсън беше обявен за най-добър филм на 35-ите годишни награди за независимо кино „Готам“, а иранският режисьор дисидент Джафар Панахи спечели три приза, съобщи Асошиейтед прес.

За разлика от други филмови отличия, наградите „Готам“, които се раздават от Gotham Film & Media Institute, не се смятат за предвестници на „Оскар“-ите. Официалната церемония, провеждана в клуб „Сиприани Уолстрийт“ в Манхатън, Ню Йорк, е известна с това, че отдава значимото на по-малки и нискобюджетни продукции.

Това прави „Битка след битка“ - който струва близо 130 милиона долара, различен от всички досегашни победители. Сред предишните носители са независими ленти като „Минали животи“ (Past Lives), „Всичко навсякъде наведнъж“ (Everything Everywhere All at Once) и изненадващият победител от 2024 г. - „Различен човек“ (A Different Man).

„Помня, когато наградите „Готам“ се даваха за нискобюджетни филми“, каза Адам Сандлър, отдавайки почит на режисьора на „Джей Кели“ Ноа Баумбах, който получи почетен приз. „За „Китът и сепията“ платиха на Джеф Даниелс с обелки от картофи“, пошегува се Сандлър.

През 2003 г. наградите „Готам“ бяха освободени от ограничението за таван на бюджета на филмите до 35 милиона долара. Тази година лауреатът „Битка след битка“ се смята от мнозина за кандидат за най-добър филм за предстоящите награди „Оскар“ през март, отбелязва Асошиейтед прес.

„Не очаквах това всъщност“, каза Андерсън при приемане на отличието. „Започнах да си мисля, че не знам какво се случва“, добави той. „Благодаря много на всички. Хайде да си ходим вкъщи или да отидем на бар“, завърши той.

Наградата за най-добра главна роля отиде при Сопе Дирису за британско-нигерийската драма My Father’s Shadow. Призът беше приет от режисьора на лентата Акинола Дейвис Джуниър, който спечели и отличието за режисьорски пробив.

За най-добра поддържаща роля беше наградена Унми Мосаку за „Грешници“ (Sinners). Иранският режисьор Панахи спечели три награди за драмата It Was Just an Accident – за най-добър режисьор, оригинален сценарий и най-добър чуждоезичен филм.

По-рано адвокатът на Панахи, Мостафа Нили, каза, че режисьорът е осъден на една година затвор и има забрана за пътуване за две години.

Панахи беше затворен в продължение на месеци, преди да направи It Was Just an Accident и беше освободен след гладна стачка. През 2010 г. му беше забранено да снима филми и да пътува извън Иран, но той продължи дейността си без разрешение от правителството. От 2023 г. и до осъждането му вчера, Панахи имаше разрешение да напуска Иран. През май филмът му спечели „Златната палма“ в Кан.

Сред наградените с почетни призове бяха „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ на Скот Купър, Теса Томпсън от Hedda, екипът на „Грешници“, режисьорът Лука Гуаданино, актрисата Джулия Робъртс за „След лова“ (After the Hunt) и звездите от Song Sung Blue Хю Джакман и Кейт Хъдсън.