Филмът "Лидия Тар" води по номинации за наградите "Готам" за независимо кино 

Филмът "Лидия Тар" на режисьора Тод Фийлдс с носителката на "Оскар" Кейт Бланшет в главната роля води по номинации за годишните награди "Готам" за независимо кино, съобщи Варайъти.

Номинациите бяха оповестени на живо от клуб "Сиприани Уолстрийт" в Ню Йорк от актрисата Анджелика Рос и Джефри Шарп, президент на Филмовия и медиен институт "Готам", който присъжда отличията.

Драмата "Лидия Тар" ("Tar") получи пет номинации - за най-добър филм, най-добър сценарий и три актьорски за Кейт Бланшет, Нина Хос и Ноеми Мерлан.

В категорията за най-добър филм освен "Лидия Тар" са номинирани "След слънце" ("Aftersun"), "Всичко навсякъде наведнъж" ("Everything Everywhere All at Once"), "Два сезона" ("Dos Estaciones") и "Катедралата" ("The Cathedral").

Драмата "След слънце" е с четири номинации за наградите "Готам", следвана от "Всичко навсякъде наведнъж" и "Отхвърлен" ("The Inspection") с по три.

В категорията за най-добър международен филм ще се съревновават "Атина" ("Athena"), "Баншитата от Инишърин" ("The Banshees of Inisherin"), "Корсаж" ("Corsage"), "Решение да си тръгнеш" ("Decision to Leave"), "Събитието" ("Happening") и "Сент Омер" ("Saint Omer").

Миналата годината беше оповестено, че наградите "Готам" преминават към полово неутрални актьорски категории.

Сред номинираните за изключително водещо изпълнение са Кейт Бланшет за "Лидия Тар", Дейл Дики за "Любовна песен", Колин Фарел за "Върни се Ян", Брендън Фрейзър за "Китът", Пол Мескал за "След слънце", Танди Нютън за "Зимна светлина" ("God's Country"), Тейлър Ръсел за "Изцяло и напълно" ("Bones and All"), Мишел Йео за "Всичко навсякъде наведнъж".

Сред претендентите в категорията за изключително поддържащо изпълнение са Марк Райлънс за "Изцяло и напълно", Джонатан Ке Куан за "Всичко навсякъде наведнъж", Раул Кастильо и Гейбриъл Юниън за "Отхвърлен", Нина Хос и Ноеми Мерлан за "Лидия Тар".

На церемонията по връчването на отличията ще бъдат почетени актьорите Адам Сандлър и Мишел Уилямс.

Победителите на наградите "Готам" често се различават от сезонните фаворити. През последните години обаче "независими отличници" като "Лунна светлина" на Бари Дженкинс, "Спотлайт" на Том Маккарти, "Бърдман" на Алехандро Гонсалес Иняриту и "Земя на номади" на Клои Чжао впоследствие триумфираха с призовете за най-добър филм на "Оскар"-ите.

Наградите "Готам" - една от първите спирки в холивудския награден сезон, се присъждат от Филмовия и медиен институт "Готам", известен преди като "Индипендънт фийчър проджект" ("Independent Feature Project") - организация, основана през 1979 г. в подкрепа на независимото кино.

Отличията тази година ще бъдат раздадени на 28 ноември на церемония в клуб "Сиприани Уолстрийт" в Ню Йорк.