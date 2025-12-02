Училищното радио „Чиксалън“ към Средно училище „Георги Брегов“ в Пазарджик започва благотворителна кампания в помощ на бездомните животни

Тази година училищната медия радио „Чиксалън“ към Средно училище „Георги Брегов“ в Пазарджик избра за своя коледна благотворителна кауза животните, за които се грижи организацията Pazardjik Animal Welfare, съобщи за БТА учителят и създател на подкаста Илия Михайлов.

Той уточни, че заедно със своите ученици започват кампания, озаглавена „Любовта няма порода“. Всички средства, събрани с помощта на слушателите и приятелите на радиото в периода до 12 декември, ще бъдат дарени в полза на животните, които се грижат от организацията.

Екипът на радиото с благодарност приема всяка помощ, която дарителите могат да отделят за подкрепа на животните.

В края на ноември футболистите на Хебър (Пазарджик) изведоха на терена 13 бездомни кученца, за които се грижи същата организация, в знак на протест срещу насилието върху животни.

Наименованието на училищното радио идва от „Чиксалън“ — един от най-старите градски квартали на Пазарджик, който се намира около църквата „Св. Св. Константин и Елена“ и носи в себе си духа на Възраждането. В тази епоха кварталът е бил най-големият християнски район, в който, за разлика от „Вароша“, е живеело по-бедното население. Кварталът е наричан също и Костадински, по името на храма.