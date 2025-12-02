Подробно търсене

Писателят Боян Ангелов ще представи днес новата си стихосбирка „Мълком“

Снимка: Съюз на българските писатели
София,  
02.12.2025 06:30
 (БТА)

Писателят и председател на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов ще представи новата си стихосбирка „Мълком“ днес, 2 декември, от 17:30 ч., в галерия книжарница „София-прес“, съобщават от СБП.

Те посочват, че при представянето на книгата ще говори поетът Петър Андасаров, а водещ ще бъде Добрин Финиотис.

През тази година Боян Ангелов издаде три поетични книги: „3 х 33 РазстояниЯ“, „Мълком“ и луксозния том с избрани стихове „Бреговете на съня“, отбелязват от екипа на СБП.

По техни думи, поетичните картини в „Мълком" са инспирирани от интровертен поглед, а в изданието читателите ще видят един задълбочен психологичен анализ на социалните и морални катаклизми в обществото, горчива изповед за случилото се през 21. век в личен и общочовешки план, сблъсъци на очаквано и безалтернативност, които обикновеният човек изпитва върху себе си всеки ден.

Книгата е разделена на три части: „Такъв човек“, „Вечерен плач“ и „Фата моргана“. Всеки раздел притежава собствен фокус, който се докосва до общата идея, че класическата философия е все така актуална, а нейните тези захранват нормалното етическо израстване на съвременния човек, допълват от СБП.

