Поетесата Диана Саватева ще представи "Трилистна детелина" в Пловдив

Последната книга на Диана Саватева "Трилистна детелина" ще бъде представена на 14 ноември в клуб "Петното на Роршах" в Пловдив, съобщават организаторите от литературен салон Spirt & Spirit и издателство "Знаци".

Модератор на срещата-разговор за концентрираната сила на лаконичното, за срещите на авторката с Иван Методиев и за безпокойствата на поетите (по Фернандо Песоа) ще бъде писателката Ина Иванова.

"Кратките лирични форми имат вековна традиция. Без да си поставям за цел да изследвам мястото им в литературата и тяхното многообразие, в книгата ми "Трилистна детелина" съм събрала прозрения, откъси от по-дълги творби, които могат да съществуват самостоятелно, оформени в три цикъла: нава, видения и безпокойства", казва Диана Саватева

Тя посочва, че следва максимата "Малкото е повече", защото е убедена, че пестеливото използване на точните изразните средства не само не намалява въздействието им, а напротив – прави го по-убедително и категорично. Хайку е най-разпространеното название за този жанр. "Аз предпочитам въведения от поета Иван Методиев в началото на 90-те години термин "Нава". В едноименното списание Методиев развива и концепцията за стила "нава", очертавайки далеч по-широка рамка от тези на класическото японско хайку, което е ограничено по броя на редовете и сричките", казва авторката.

По думите й "Нава е мигновението на поетичното" или "Нава не се вижда – тя се пред-усеща" са по-скоро лирични прозрения, отколкото дефиниции, които напълно възприема и споделя.

"Трилистна детелина" е творчески реверанс и към други двама автори: Николай Искъров и Фернандо Песоа. "Искъров не пише кратко, в частта, посветена на него водещо е отношението видимо – невидимо, реално – нереално, действително – въображаемо, което покрива смисъла на названието "Видения". Според мен основното в семантиката на тази дума е именно това смесване – виденията никога не са изцяло измислени, те имат корен в действителността и често са свързани с нещо вече преживяно", казва Саватева, уточнявайки, че заглавието е заимствано от поетичната книга "Нима" на Николай Искъров, в която един от циклите се нарича по този начин.

Тя допълва, че третият цикъл, вдъхновен от "Книга на безпокойството" на Фернандо Песоа, е за кратки форми с по-силно изразена философска сърцевина. "Но не е натрапена или умозрителна. Лекотата на фразата, нейното естествено звучене – като издишано прозрение, е моят стремеж, дори когато тя съдържа думи като екзекуция, похитител, диктатор", отбелязва писателката.

Диана Саватева е възпитаник на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", един от учредителите на Писателско дружество – Бургас, дългогодишен журналист, народен представител и заместник-председател на Комисията по култура и медии в 44 Народно събрание. Автор е на четири стихосбирки. В момента е заместник-кмет по "Култура и вероизповедания" на Бургас.