Изложбата „Изкуството да бъдеш жена - красота и стил през вековете" е подредена в Етнографската къща в Добрич

В Етнографската къща в Добрич, която е част от Регионалния исторически музей (РИМ), бе открита изложбата „Изкуството да бъдеш жена - красота и стил през вековете", посветена на дамската естетика и личния стил. Експозицията проследява развитието на женствеността и стремежа към красота – от праисторически времена до съвременната епоха.

Идеята за изложбата възниква при разговор между специалисти от музея, които търсят общи допирни точки между археологията и етнографията, обясни за БТА уредникът в РИМ - Добрич Десислава Христова. „Макар двете науки да изследват различни периоди и да използват различни подходи, те се срещат в детайлите от всекидневния живот – именно там, където се ражда изкуството на личния израз", допълни тя.

Посетителите ще могат да видят праисторически бижута на около 7000 години, антични огледала, филигранни накити с гранулация и полускъпоценни камъни, както и съдове за парфюми и благовонни масла от различни епохи. Сред експонатите има и интересни принадлежности от лекарски комплекти, свързани с грижата за тялото и красотата.

Изложбата ще бъде отворена за посетители до 27 февруари 2026 г. Реализацията ѝ е по проекта на Община Добрич „Добруджа - културен компас: традиция, съвременност и общност" и е посветена на 145-годишнината от рождението на Йордан Йовков. По време на откриването Десислава Христова отбеляза, че експозицията е избрана за отбелязване на годишнината на писателя, тъй като той е изградил незабравими женски образи в творбите си.