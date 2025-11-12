Нов втори филиал на Народно читалище „Добрич-2017” бе открит в центъра на града. Председателят на културната институция Николай Нейчев каза за БТА, че със събитието се поставя началото на нов фолклорен център „Добруджанска шевица”, който ще бъде воден от Ралица Димова.

По време на откриването Димова разказа на присъстващите, че е свързана с българския фолклор от дете и е завършила музикално училище със специалности „Народно пеене”, „Музикална педагогика” и „Ръководство на музикални състави”. „Във фолклорен център „Добруджанска шевица” ще преподавам народно пеене, индивидуални уроци, както и народни танци. Целта ми е да съхраня и споделя богатството на българския фолклор, да вдъхновя децата и младите хора да пеят и танцуват и да се гордеят с корените си”, посочи тя.

Николай Нейчев допълни, че се очаква в новия филиал, който се намира на улица „Независимост” 2, да репетират също хор „Добрич” и „Добрич бенд”.

Освещаване на новия филиал на читалището направи отец Велико от църква „Света Троица” в Добрич. Той припомни, че читалищната дейност е тръгнала ръка за ръка заедно с църковната.

На събитието присъства председателят на Общинския съвет в Добрич Красимир Николов. Той отбеляза, че създаването на народно читалище е свято дело, което през вековете е прекарвало народа през най-тъмните и мрачни години от неговото съществуване. „Това е дело, което е запазило духа, националните традиции, идентичността на България”, допълни той.

Събитието бе уважено и от директора на Общински културен институт (ОКИ) „Добрич” Гергана Димитрова, която пожела залите да са пълни със самодейци, с школи, библиотеките с читатели.

Присъстващите бяха поздравени с музикални изпълнения от „Добрич бенд”.