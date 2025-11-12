Крис Айзък идва в София броени дни преди рождения си ден

Хитове като Wicked Game, Lie To Me, Baby Did a Bad Bad Thing и Blue Hotel ще звучат на 22 юни на Vidas Art Arena. Броени дни преди да навърши 69, Крис Айзък идва за първия си концерт у нас, информират организаторите от Fest Team.

Платинен носител и номиниран за „Грами“, американската легенда с над четири десетилетия на сцената започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния, и изгражда самобитен стил, съчетавайки рокабилито на 50-те с класически поп мелодии, а текстовете му изследват теми като любов, загуба и носталгия.

„Wicked Game, култовата му песен, чийто клип с красивата Хелена Кристенсен на черно-белия плаж остава завинаги в музикалната история, превърна Крис Айзък в международна икона на чувствения рокендрол. Неговата музика създава елегантна, интимна атмосфера, която се запечатва в съзнанието и приглася на сърцето и точно това ще усети и българската публика“, коментират от Fest Team.

По думите им концертът ще бъде изцяло със седящи места, с цел максимален комфорт и оптимално преживяване на публиката.

Крис Айзък е роден на 26 юни 1956 г. Издава 13 студийни албума, разпродава световни турнета с бандата си Silvertone. Неговата музика многократно се появява както на големия, така и на малкия екран, а самият той се изявява и като актьор – от филми като The Silence of the Lambs до That Thing You Do!.

ДДД