Подробно търсене

Една библиотека може да промени цяло училище, каза ученикът Стоян Ангелов от Пазарджик

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Една библиотека може да промени цяло училище, каза ученикът Стоян Ангелов от Пазарджик
Една библиотека може да промени цяло училище, каза ученикът Стоян Ангелов от Пазарджик
Стоян Ангелов. Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова (ЛФ)
Пазарджик,  
12.11.2025 12:01
 (БТА)

Една книга може да промени един човек, а една библиотека може да промени цяло училище, каза за БТА ученикът от 12 клас на Спортно училище - Пазарджик Стоян Ангелов по повод инициативата „Книгодар – подари знание, сподели дух“, чиято мисия е да създаде библиотека в образователната институция.

Със създаването на библиотека ще бъдат насърчени повече ученици да четат. В общежитието на Спортно училище - Пазарджик е отделено пространство, където ще се помещава тя. Зад организацията стои целият колектив на нашето училище, а целта е ученици да дарят книги за други ученици, като по този начин всички ние да открием нови заглавия и знания. Младите хора четат, защото виждаме ползата от четенето, добави още ученикът, който е състезател по фехтовка.

Той допълни още, че всеки е добре дошъл да дари книги и благодари на своите учители за възможността да се реализира тази идея, както и на своите съученици за активността и интереса.

БТА припомня, че Стоян Ангелов спечели второ място в първото издание на ученическия конкурс за журналистика „Любомир Илков“. Награждаването се проведе в навечерието на 24 май тази година в пресклуба на БТА в Пазарджик.

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:29 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация