Една библиотека може да промени цяло училище, каза ученикът Стоян Ангелов от Пазарджик

Една книга може да промени един човек, а една библиотека може да промени цяло училище, каза за БТА ученикът от 12 клас на Спортно училище - Пазарджик Стоян Ангелов по повод инициативата „Книгодар – подари знание, сподели дух“, чиято мисия е да създаде библиотека в образователната институция.

Със създаването на библиотека ще бъдат насърчени повече ученици да четат. В общежитието на Спортно училище - Пазарджик е отделено пространство, където ще се помещава тя. Зад организацията стои целият колектив на нашето училище, а целта е ученици да дарят книги за други ученици, като по този начин всички ние да открием нови заглавия и знания. Младите хора четат, защото виждаме ползата от четенето, добави още ученикът, който е състезател по фехтовка.

Той допълни още, че всеки е добре дошъл да дари книги и благодари на своите учители за възможността да се реализира тази идея, както и на своите съученици за активността и интереса.

БТА припомня, че Стоян Ангелов спечели второ място в първото издание на ученическия конкурс за журналистика „Любомир Илков“. Награждаването се проведе в навечерието на 24 май тази година в пресклуба на БТА в Пазарджик.