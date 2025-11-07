Юбилеен концерт спектакъл в два дни ще изнесе Фолклорен танцов ансамбъл "Магия" в Ловеч

Юбилеен концерт спектакъл в два дни ще изнесе Фолклорен танцов ансамбъл "Магия" при сдружение "Танцьорите" в Ловеч, съобщи за БТА хореографът и художествен ръководител на формацията Маргарита Стойчева. Концертът е финансиран по проект към Национален фонд "Култура" на стойност 13 000 лв. и е във връзка с отбелязването на 10-годишнината от създаването на ансамбъла. Ръководител на проекта е танцьорът Радослав Иванов, но в реализацията му са "замесени" още Виктор Цанков, отговарящ за озвучаването, видеозаснемането, мултимедията, водещата на концерт спектакъла Юлиана Близнакова и Токо Цолова, чийто актьорски глас ще звучи в залата.

С част от средствата са купени екипи за репетиции, а с предишно финансиране, също от Национален фонд "Култура", и носии.

В спектакъла ще бъдат представени за пръв път на сцена нови танцови постановки. "Спектакълът се казва "Съкровището" – всъщност дотам, повече няма да издаваме на публиката защо и кое точно е съкровището; нека да дойдат и да го потърсят. Нещата, които ще представим, сме се постарали да са с насоченост към всяка възрастова група, включително и по-младата ни публика, което за мен е много важно, тъй като е трудно да задържим тийнейджърите в танцовата зала и те трябва да бъдат провокирани по съответния начин, да им бъде интересно и да идват", обясни Стойчева.

Тя допълни, че спектакълът, чиято продължителност е един час, може да бъде видян на 25 и 26 ноември от 18:00 ч. в салона на Ловчанско читалище "Наука – 1870 г.", входът е свободен. На сцената ще излязат Фолклорният танцов ансамбъл "Магия", който е от 30 души, както и по-младежката формация, състояща се от 25 тийнейджъри. Ще има и участници от регионалния клон на национално дружество "Традиция". "Всъщност съм много благодарна на моите "магьосници", защото непрекъснато ми идват нови идеи, променям, бързам – искам всичко да се случи колкото е възможно по-бързо, за да го визуализирам. Този път освен танцьори на тях им се налага до известна степен и да са актьори. Което беше предизвикателство, трудничко и надявам се, че ще се справим с това", коментира ръководителят на ансамбъла.

Маргарита Стойчева разказа за появата на "Магия": "На 2 октомври 2014 г. в Клуба за народни хорá, който беше създаден две-три години преди това, съвсем на шега възникна идеята да започнем да правим танци. Ако се замисли човек предварително, това е една много сложна задача, и връщайки се назад във времето - добре, че не се замислих. Приютихме се в Основно училище "Васил Левски" – с благодарности към директора Илица Петрова, след това намерихме танцовата зала, която Община Ловеч ни предостави, вече повече от десет години сме тук, в нашия "магичен" дом. Постепенно успяхме да си купим и носиите."

Стойчева не е правила равносметка колко точно хóра са минали през седемте групи през годините, но са много. В момента най-възрастният танцьор от ансамбъла е 60-годишният Здравко, но в Клуба за народни хорá има и по-възрастни, които, по думите ѝ, са в страхотен тонус и много се гордее с тях. Най-малките танцьори пък са деца на три-четири години.

От тази година Маргарита Стойчева има и помощник-хореограф – това е дъщеря ѝ Надежда Стефанова, студентка в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Ръководителят на Фолклорен танцов ансамбъл "Магия" сподели още, че в залата енергията е взаимна – тя дава от своята и я получава обратно от танцьорите. "Прибирайки се вечер, съм изморена, но всъщност умората е много сладка и ми е много усмихнато и щастливо, и... магия. Просто това е магия!", категорична е Стойчева.