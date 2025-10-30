Подробно търсене

Печалбите на френските банки "Сосиете женерал" и "Креди агрикол" надминават очакванията през третото тримесечие

Марин Милков
Снимка : AP/Christophe Ena
Париж,  
30.10.2025 15:35
 (БТА)

Френската банкова група "Сосиете женерал" (Societe Generale) отчете 11 на сто ръст на печалбата за третото тримесечие, над очакванията на анализаторите, благодарение на усилията на главния изпълнителен директор Славомир Крупа за съкращаване на разходите, предаде Ройтерс. 

Нетната печалба на групата достига 1,52 млрд. евро (1,77 млрд. долара) – с над 200 млн. евро повече от средните прогнози на анализаторите. Оперативните приходи за тримесечието намаляват с 2,7 на сто до 6,66 млрд. евро, но остават над очакванията заради по-малкия мащаб на бизнеса след продажба на активи.

По-големият от прогнозираното спад на разходите и първите резултати от преструктурирането на звеното за търговия на дребно компенсират по-слабото представяне на инвестиционното банкиране.

Оперативните приходи за третото тримесечие намаляват с 2,7 на сто до 6,66 млрд. евро, но отново са над очакванията заради по-малкия мащаб на бизнеса след продажба на активи.

"Резултатите на "Сосиете женерал" надминаха очакванията, като контролът на разходите се откроява като положителен фактор", отчита "Роял банк ъв Канада" (Royal Bank of Canada - RBC) в бележка до клиентите си.

В инвестиционното банкиране приходите са нараснали слабо, но изостават от конкурентните "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas), "Дойче банк" (Deutsche Bank) и американските кредитори, които се възползваха от силен тримесечен период на търговия.

Приходите от търговия с облигации и валута се увеличават с 12 на сто, докато приходите от акции спадат с 6,7 на сто, заради високата база от миналата година, валутни ефекти и по-ниска пазарна волатилност.

Френското подразделение за търговия на дребно показа признаци на възстановяване, като нетният лихвен доход се повишава, а ипотечното кредитиране нараства с 74 на сто. 

Славомир Крупа, който пое ръководството през 2023 г., стартира план за преструктуриране с цел да прекрати репутацията на "Сосиете женерал" като изоставаща европейска банка с ниска рентабилност и високи разходи.

След първоначални трудности, действията на Крупа за намаляване на разходите, продажба на активи и укрепване на капитала започва да убеждава инвеститорите.

"Тримесечие след тримесечие, продължаваме да изпълняваме стратегическата си цел с дисциплина – запазвайки силна капиталова позиция, строг контрол на разходите и внимателно управление на риска", заяви Крупа.

Акциите на френската банка удвояват стойността си през 2025 г. спрямо ръст от 49 на сто за целия европейски банков сектор, въпреки че това е следствие на дълъг период на незадоволителни резултати.

Възвръщаемостта на капитала (RoTE) нараства до 10,7 на сто, над очакваните 8,9 на сто, но остава под средното ниво на европейските конкуренти.

Друга френска банка - "Креди Агрикол" (Credit Agricole),  също обяви, че печалбата ѝ за третото тримесечие се повишава с 10 на сто, надминавайки очакванията, главно благодарение на преоценка на увеличения дял в италианската "Банко Бе Пе Еме" (Banco BPM) и по-високи приходи от инвестиционното банкиране, допълва Ройтерс.

Нетната печалба на банката възлиза на 1,84 млрд. евро (2,15 млрд. долара) за периода юли–септември, което е повишение с 10,2 на сто спрямо година по-рано и над очакванията на анализаторите от 1,76 млрд. евро.

Без печалбата, свързана "Банко Бе Пе Еме", нетната печалба на банката за третото тримесечие би намаляла слабо спрямо миналата година, обяви Клотилд Л’Анжевен, главен финансов директор на банката.

Общите приходи са нарастват с 5,6 на сто до 6,85 млрд. евро, докато банката е заделила 489 млн. евро за евентуални загуби по кредити, което е ръст от 13 на сто на годишна база.

Резултатите на "Креди Агрикол" са подкрепени с 245 млн. евро от преоценката на почти 20-процентния ѝ дял в "Банко Бе Пе Еме", като има все по-важна роля във вълната на консолидация в италианския банков сектор.

Според източници на Ройтерс "Креди Агрикол" е поискала разрешение от Европейската централна банка (ЕЦБ) да придобие до 29,9 на сто от "Банко Бе Пе Еме" и е провела разговори с италианското правителство за възможно обединение.

Италия, която през 2024 г. бе най-големият пазар на "Креди Агрикол" извън Франция, представляваща 15 на сто от отчетената печалба, остава в центъра на стратегията за растеж на групата.

Вниманието е насочено към предстоящото представяне на стратегическия план на френския кредитор, насрочено за 18 ноември, след като банката е постигнала целите си за 2025 г. година по-рано от планираното.

/БП/

