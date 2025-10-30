Икономиката на ЕС и еврозоната ускорява растежа си през третото тримесечие спрямо предходното, по първоначални данни на Евростат

През третото тримесечие на 2025 г. сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,3 на сто в Европейския съюз и с 0,2 на сто в еврозоната спрямо предходното тримесечие. Това сочи най-новата предварителна оценка на Евростат, публикувана днес на сайта на европейската статистическа агенция.

През второто тримесечие на 2025 г. БВП се увеличи с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната.

Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП нараства с 1,5 на сто в ЕС и с 1,3 на сто в еврозоната през третото тримесечие на 2025 г. През второто тримесечие на годишна база БВП наддаде 1,6 на сто в ЕС и 1,5 на сто в еврозоната.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни за третото тримесечие, Швеция е регистрирала най-голямо увеличение на БВП спрямо периода април-юни – 1,1 на сто, следвана от Португалия – 0,8 на сто и Чехия – 0,7 на сто. Спадове са отчетени само в три държави - в Литва – с 0,2 на сто и в Ирландия и Финландия – с 0,1 на сто и в двете държави.

Годишният темп на растеж през третото тримесечие е положителен за 14 страни в ЕС, за които има налични данни, като е бил най-висок в Ирландия – 12,3 на сто, Испания – 2,8 на сто и Чехия – 2,7 на сто, и е бил отрицателен само за една държава Финландия – 0,9 на сто.

Икономиката на Гермария е наддала с 0,3 на сто през третото спрямо второто тримесечие, с колкото нарасна и през април - юни. На годишна база обаче германската икономика остава без изменение през периода от юли до септември тази година.

За България няма налични данни за БВП през третото тримесечие.