Подробно търсене

Икономиката на ЕС и еврозоната ускорява растежа си през третото тримесечие спрямо предходното, по първоначални данни на Евростат

Марин Милков
Икономиката на ЕС и еврозоната ускорява растежа си през третото тримесечие спрямо предходното, по първоначални данни на Евростат
Икономиката на ЕС и еврозоната ускорява растежа си през третото тримесечие спрямо предходното, по първоначални данни на Евростат
Графика: Евростат
Брюксел,  
30.10.2025 12:33
 (БТА)

През третото тримесечие на 2025 г. сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,3 на сто в Европейския съюз и с 0,2 на сто в еврозоната спрямо предходното тримесечие. Това сочи най-новата предварителна оценка на Евростат, публикувана днес на сайта на европейската статистическа агенция.

През второто тримесечие на 2025 г. БВП се увеличи с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната.

Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП нараства с 1,5 на сто в ЕС и с 1,3 на сто в еврозоната през третото тримесечие на 2025 г. През второто тримесечие на годишна база БВП наддаде 1,6 на сто в ЕС и 1,5 на сто в еврозоната.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни за третото тримесечие, Швеция е регистрирала най-голямо увеличение на БВП спрямо периода април-юни – 1,1 на сто, следвана от Португалия – 0,8 на сто и Чехия – 0,7 на сто. Спадове са отчетени само в три държави - в Литва – с 0,2 на сто и в Ирландия и Финландия – с 0,1 на сто и в двете държави.

Годишният темп на растеж през третото тримесечие е положителен за 14 страни в ЕС, за които има налични данни, като е бил най-висок в Ирландия – 12,3 на сто, Испания – 2,8 на сто и Чехия – 2,7 на сто, и е бил отрицателен само за една държава Финландия – 0,9 на сто.

Икономиката на Гермария е наддала с 0,3 на сто през третото спрямо второто тримесечие, с колкото нарасна и през април - юни. На годишна база обаче германската икономика остава без изменение през периода от юли до септември тази година.

За България няма налични данни за БВП през третото тримесечие.

 

/ИЦ/

Свързани новини

30.10.2025 11:36

Индексите на европейските борси се отправиха надолу преди решението за лихвите на ЕЦБ

Предимно с понижения се движат европейските борсови индекси тази сутрин. Инвеститори очакват нови корпоративни отчети, данни за растежа на европейските икономики и решението за лихвите на Европейската централна банка по-късно днес, предаде Си Ен Би
30.10.2025 10:11

Френската икономика ускорява ръста си до 0,5 на сто през третото тримесечие, показват предварителни данни

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Франция се увеличи с 0,5 на сто през периода юли - септември спрямо предходното, второто тримесечие на 2025 г., когато ръстът бе 0,3 на сто. Това показва предварителна оценка на Националния статистически институт
05.09.2025 13:13

България е втора в ЕС по годишен растеж на икономиката през второто тримесечие, показва новата оценка на Евростат

Икономиката на Европейския съюз и еврозоната е забавила темпа си на растеж през второто тримесечие, съобщи днес Евростат, представяйки първата разширена оценка за брутния вътрешен продукт (БВП), след като през август излязоха експресните
14.08.2025 12:44

Икономическият растеж на ЕС и еврозоната леко се е забавил през второто тримесечие, отчита Евростат

Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС с отчитане на сезонните фактори е нараснал с 0,2 на сто на тримесечна основа и с 1,5 на сто на годишна през второто тримесечие на 2025 г., сочат оповестени днес данни на европейската статистическа агенция
30.07.2025 12:36

БВП нараства с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната през второто тримесечие спрямо предходното, по първоначални данни на Евростат

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната през второто тримесечие на 2025 г. спрямо първите три месеца на годината. Това сочат предварителни данни на Евростат, публикувани днес на страницата на
15.05.2025 13:41

България е четвърта в ЕС по годишен ръст на БВП през първото тримесечие, сочат предварителни данни на Евростат

Брутният вътрешен продукт (БВП) и на Европейския съюз, и на еврозоната е нараснал с по 0,3 процента през първото тримесечие на 2025 г. спрямо последните три месеца на 2024 година. Това сочи най-новата предварителна и сезонно коригирана оценка на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:45 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация