България е втора в ЕС по годишен растеж на икономиката през второто тримесечие, показва новата оценка на Евростат

Икономиката на Европейския съюз и еврозоната е забавила темпа си на растеж през второто тримесечие, съобщи днес Евростат, представяйки първата разширена оценка за брутния вътрешен продукт (БВП), след като през август излязоха експресните оценки.

Сезонно коригираният БВП на ЕС се е увеличил с 0,2 на сто през второто тримесечие, отнесено към януари – март т.г., когато нарасна с 0,5 на сто. За същия период в икономиката на еврозоната е забавила нарастването си от 0,6 на сто през първото тримесечие до 0,1 на сто през второто тримесечие.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година през април – юни БВП на ЕС и еврозоната е регистрирал ръст съответно с 1,6 и 1,5 на сто, което е с 0,1 процентен пункт под растежа от първото тримесечие и в двете общности.

За сравнение, икономиката на САЩ е наддала с 0,8 на сто през второто тримесечие на тримесечна база, както и с 2,1 на сто на годишна основа.

Икономиката на България през второто тримесечие се е разширила с 0,9 на сто, отнесено към предходното тримесечие, както и с 3,4 на сто спрямо същия период на 2024 година. Така страната ни заема второ място сред членките на ЕС по най-голям годишен растеж на икономика, както и на четвърто място по ръст спрямо предходното тримесечие.

През април - юни българският брутен вътрешен продукт е възлизал на 27,573 млрд. евро по текущи цени, сочат прогнозните данни на Евростат, коригирани спрямо сезонни и календарни фактори.

Спрямо предходното тримесечие Дания е отбелязала най-голямо покачване на икономическата продукция през тримесечието април – юни – с 1,3 на сто спрямо предходното тримесечие, следвана от Хърватия и Румъния, за които се отчита ръст с по 1,2 на сто и България с 0,9 на сто.

На другия край на скалата със най-значителен икономически спад са били Финландия (-0,4 на сто), Германия (-0,3 на сто) и Италия (-0,1 на сто).

Най-голям годишен ръст през второто тримесечие са регистрирали икономиките на Ирландия (18 на сто), България (3,4 на сто), Кипър (3,3 на сто) и Хърватия (3,2 на сто).

Компоненти на БВП

Крайното потребление на домакинствата се е увеличило с 0,3 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната, след като отбеляза ръст през предходното тримесечие с 0,3 на сто и в двете зони.

Разходи за потребление на държавния сектор са нараснали с 0,7 на сто в ЕС и с 0,5 на сто във валутното обединение след спада със съответно 0,2 и 0,1 на сто през първото тримесечие.

Брутните инвестиции в основен капитал са намалели с 1,7 на сто и с 1,8 на сто в ЕС и еврозоната при ръст от и 2,3 и +2,7 на сто през предходното тримесечие.

Износът на ЕС е намалял с 0,2 на сто, а на еврозоната – с 0,5 на сто през април - юни. През първото тримесечие износът на ЕС отбеляза ръст с 1,9 на сто ЕС, а на еврозоната с 2,2 на сто.

В същото време вносът в ЕС е бил с 0,3 на сто по-голям през второто тримесечие, докато в еврозоната е останал без промяна.