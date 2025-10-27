Въвеждането на еврото ще бъде полезно за развитието на туризма, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов по време на информационна среща по темата, която се проведе днес в Младежки център Кюстендил.

По думите на Атанасов чужденците, които пристигат от Европа, ще бъдат улеснени при посещение на България, тъй като няма да им се налага да обменят валута. "Ще бъде по-лесно за тях в която и точка да отидат на България, да могат да пазаруват, да бъдат настанени, защото не всички обекти пък работят с пос терминали", посочи Атанасов. Той поясни, че целта на управлението му е Кюстендил да се върне на туристическата карта на България като курорт и въвеждането на единната валута ще бъде полезно за развитието на туризма в общината.

Атанасов каза още, че според него такива срещи са полезни, тъй като хората могат да получат информация от първоизточника и така да разберат какви са реалните факти и да не се поддават на спекулации.

По покана на кмета Атанасов на срещата присъстваха ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", които неотдавна проявиха инициатива и изработиха информационни брошури и постери, които да са в помощ на възрастните хора. Атанасов допълни, че предстои учениците да проведат информационни срещи в пенсионерските клубове, за да покажат как ще изглеждат новите банкноти и монетите с цел да се предотвратят измами.