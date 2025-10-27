Подробно търсене

Въвеждането на еврото ще бъде полезно за развитието на туризма, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Въвеждането на еврото ще бъде полезно за развитието на туризма, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов
Въвеждането на еврото ще бъде полезно за развитието на туризма, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов
На снимката: Огнян Атанасов - кмет на Община Кюстендил. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.
Кюстендил,  
27.10.2025 15:27
 (БТА)
Етикети

Въвеждането на еврото ще бъде полезно за развитието на туризма, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов по време на информационна среща по темата, която се проведе днес в Младежки център Кюстендил.

По думите на Атанасов чужденците, които пристигат от Европа, ще бъдат улеснени при посещение на България, тъй като няма да им се налага да обменят валута. "Ще бъде по-лесно за тях в която и точка да отидат на България, да могат да пазаруват, да бъдат настанени, защото не всички обекти пък работят с пос терминали", посочи Атанасов. Той поясни, че целта на управлението му е Кюстендил да се върне на туристическата карта на България като курорт и въвеждането на единната валута ще бъде полезно за развитието на туризма в общината. 

Атанасов каза още, че според него такива срещи са полезни, тъй като хората могат да получат информация от първоизточника и така да разберат какви са реалните факти и да не се поддават на спекулации.  

По покана на кмета Атанасов на срещата присъстваха ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", които неотдавна проявиха инициатива и изработиха информационни брошури и постери, които да са в помощ на възрастните хора. Атанасов допълни, че предстои учениците да проведат информационни срещи в пенсионерските клубове, за да покажат как ще изглеждат новите банкноти и монетите с цел да се предотвратят измами.

/ЕС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:40 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация