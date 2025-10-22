Данъчен спор в Бразилия натежа върху тримесечните резултати на "Нетфликс"

Непредвидени разходи, свързани с данъчен спор в Бразилия, забавиха ръста на печалбата на "Нетфликс" (Netflix), въпреки че компанията представи прогноза, надвишаваща с малко пазарните очаквания. "Не очакваме този въпрос да окаже съществено въздействие върху бъдещите резултати", посочи ръководството в писмо до акционерите. Въпреки това акциите на дружеството поевтиняха с над шест процента в следборсовата търговия на Уолстрийт, предават Ройтерс и ДПА.

Според данните нетната печалба на компанията за изминалото тримесечие е нараснала с около 8 на сто до 5,87 щатски долара на акция, или 2,55 млрд. долара. В тази сума е включено плащане към бразилските власти в размер на 619 млн. долара. Анализаторите очакваха по-висок излишък – около 3 млрд. долара – благодарение на успеха на филма "Кей-поп: Ловци на демони" и втория сезон на сериала "Сряда".

Приходите на компанията са се увеличили със 17 на сто до 11,51 млрд. долара, което съответства на пазарните прогнози. "Ако изключим ефекта от неочакваното плащане, тримесечните резултати отново бяха стабилни", коментира Паоло Пескаторе от изследователската компания "Пи Пи Форсайт" (PP Foresight).

Ръст на приходите от реклама

Приходите от реклама са достигнали рекордни стойности през отчетния период, съобщи съизпълнителният директор на "Нетфликс" Тед Сарандос по време на конферентен разговор. Очаква се те да се удвоят за цялата година, макар че компанията не предостави конкретни числа.

"Това подсказва, че настоящият и прогнозираният ръст на приходите продължава да се дължи основно на абонаментните такси", коментира анализаторът Рос Бенес от изследователската агенция "Имаркетър" (eMarketer).

От известно време "Нетфликс" предлага по-евтин абонаментен план, при който филмите и сериалите се прекъсват от реклами. Компанията очаква този модел да доведе до по-високи приходи на потребител в дългосрочен план в сравнение с абонаментите без реклами. За да се постигне това, зрителите трябва да бъдат задържани пред екрана възможно най-дълго - например чрез предавания на живо на спортни събития. Засега рекламният сегмент има сравнително малък принос към общите приходи на компанията.

Оптимистични прогнози

Прогнозите на "Нетфликс" частично надминаха очакванията на анализаторите. За текущото тримесечие компанията планира продажби в размер на 11,96 млрд. долара и печалба от 5,45 долара на акция. Сред основните фактори за това ръководството посочи началото на последния сезон на сериала "Странни неща" (Stranger Things) и излъчването на живо на два коледни мача от първенството на Националната футболна лига (NFL).

За цялата 2025 г. се очаква приходите да нараснат със 17 на сто до 45,1 млрд. долара при коригирани валутни ефекти. Маржът на оперативната печалба ще бъде 29 на сто вместо първоначално предвидените 30 на сто поради плащането към Бразилия.

Отговаряйки на въпрос за евентуална консолидация в сектора, Сарандос заяви, че компанията ще бъде "селективна при придобиванията", като няма интерес към традиционни медии, но проявява интерес към филмови и телевизионни права.

"Нетфликс" не разчита на придобивания, за да постигне бизнес целите си, добави той. Съизпълнителният директор Грег Питърс също изрази спокойствие по отношение на възможните сливания между конкуренти, като заяви, че "конкурентната среда няма да се промени съществено".

Дискусията бе предизвикана от спекулациите за потенциална продажба на развлекателната група "Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros Discovery). БТА припомня, че през юни "Уорнър брос дискавъри" обяви план за разделяне на дейността си в две отделни публично търгувани компании. Едната включва стрийминг и филмови студия - "Ейч Би О" (HBO), "Ейч Би О Макс" (HBO Max), "Уорнър Брос Телевижън" (Warner Bros. Television), "Уорнър Брос Моушън Пикчър Груп" (Warner Bros. Motion Picture Group) и "ДиСи Студиос" (DC Studios), а другата – в компания за глобални мрежи, включваща Си Ен Ен (CNN), "Ти Ен Ти Спортс" (TNT Sports), "Дискавъри+" (Discovery+) и "Блийчър Репорт" (Bleacher Report).