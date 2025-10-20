Експерти обясниха процеса на въвеждане на еврото у нас на информационно събитие във Видин

Експерти обясниха процеса на въвеждане на еврото в България на информационно събитие, провело се днес във Видин. То е част от националната кампанията на Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ).

Въвеждането на еврото не засяга действието на съществуващите договори, а стойностите в левове се считат за стойности в евро, съгласно правилата за превалутиране и закръгляване. Това заяви старши експертът в министерство на финансите Пламен Константинов. От 8 август 2025 до 8 август 2026 г. цените на стоките и услугите се обозначават едновременно и в лева, и в евро. През месец януари 2026 г. ще може да се плаща едновременно и в лева и в евро, като от 1 февруари единствено еврото остава като платежно средство. Обмяната на левове ще се извършва в офисите на Българската народна банка, в клоновете на кредитните институции и в станции на "Български пощи" в населените места, където няма клон на банка. Обмяната е безплатна, като няма да се начисляват такси в първите шест месеца и са въведени лимити на сумите, които да се отменят без заявка. Всички салда, активи и пасиви в левове се превалутират в евро по общите правила, обясни Константинов.

Комисията за защита на потребителите провежда срещи и в по-малки населени места. При многобройните проверки се установяват все по-малко нарушения относно двойното обозначаване на цените, каза временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Институцията събира данни за цените от големите търговци, които се оповестяват публично в специален сайт – www.kolkostruva.bg. Създадено е мобилно приложение, чрез което могат да се подават сигнали в реално време относно забелязани нередности като прекалено високи цени, грешки при етикетирането и др. Има и вграден скенер за цените относно правилното превалутиране.

Според директорът на дирекция "Контрол" в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) във Велико Търново Ненчо Калев системите на агенцията са готови за въвеждане на еврото, като са предприети всички необходими технически действия. В декларациите за задължителни осигурителни вноски, които се подават за изтекъл период, стойностите ще се посочват в паричната единица, която е била официална в края на данъчния осигурителен период, за който се подава декларацията. Той обясни още, че справките декларации по ДДС за декември 2025 г., които се подават до 14 януари, следва да се подадат в левове. Справките декларации за януари 2026 г., които трябва да се подадат през февруари, следва да се подават в евро. Годишните данъчни декларации за доходите през 2025 г. ще се подават в левове. НАП има две основни контролни функции – да следи за двойното обозначаване на цените на фискалните бонове и за прозрачност на цените, обосновани от обективни икономически фактори, допълни Калев.

Според директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Видин Видин Пламен Георгиев закръгляването на сумата в евро за обезщетенията, помощите, пенсиите и добавките към тях, ще се извършва в полза на гражданите. Размерът на пенсиите се запазва, като стойността в лева се превалутира по фиксирания курс в евро, което ще се извърши автоматично. Клиентите на НОИ не е необходимо да подават заявления за превалутиране. За времето от 1 януари до 31 декември 2026 г. всеки гражданин ще има право да получи безплатно информация относно паричната стойност в левове към датата на превалутиране.

Салдата по всички левови сметки в банките ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно. Не е необходимо да се открива нова банкова сметка или да се подменят дебитните карти. Това обясни управителят на бизнес център Видин на "Алианц Банк България" Ива Нинова. Тя добави, че международният банков номер, т. нар. IBAN, ще остане същия. Всички системи на банките са подготвени, така че средствата на гражданите да бъдат защитени от технически грешки и от злонамерени действия. При автоматичното превалутиране не е възможно да се загубят средства. От 1 декември 2025 г. всички банки предоставят възможност от закупуване на стартови пакети в евромонети. Лихвите по договорените кредити ще се запазят. Всички преводи и плащания на ПОС терминал от 1 януари ще бъдат само в евро.

Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев секторът е готов за приемане на еврото, като този процес не може да е причина за повишаване цените на застраховките. По думите му видът валута не е ценообразуващ фактор. Не трябва да се предписват застрахователните договори или анекси към тях. Премиите до края на настоящата година ще бъдат плащани в левове. През януари ще се приемат плащания в брой в лева и в евро, като експертът препоръчва да се плаща с карта или с превод.

Комисията за финансов надзор отговаря за регулациите и надзора в небанковия финансов сектор. От потребителите не се изискват никакви допълнителни действия или подписването на допълнителни договори и документи, директорът на дирекция "Анализи, жалби и преструктуриране" към Комисията за финансов надзор Йорданка Ушагелова. Тя уточни, че има две специфики при капиталовите пазари. Нетната стойност на активите в колективните инвестиционни схеми ще бъдат до четвърти знак, а не до втория. На 29 декември т.г. ще бъдат преустановени всички онлайн сделки за търговия с безналични инвестиционни инструменти.

По думите на изпълнителният директор на "Пенсионноосигурителен институт" АД Божидар Чанков нетните активи в пенсионните фондове се обявяват в дялове. Специфичното е, че при тяхното превалутиране се закръглява до петия знак. Процесът е автоматичен и безплатен, допълни той.

Основните ефекти от членството на страната в паричния съюз са реална конвергенция на доходите, т. нар. приближаване до средноевропейските нива, по-голяма стабилност на ценовите равнища и подобряване на конкретната среда, стимулиране на икономическия растеж. Съгласно наблюденията върху държавите членки на ЕС показват, че приемането на еврото благоприятства увеличаването на доходите на населението, отбеляза главният експерт пазар на труда в КНСБ Атанаска Тодорова.