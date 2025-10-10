Подробно търсене

Кредитният рейтинг на Община Варна е повишен

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Снимка: БТА, архив
Варна,  
10.10.2025 13:11
 (БТА)

Анализаторите от Българската агенция за кредитен рейтинг повишиха кредитния рейтинг на Община Варна, съобщиха днес от пресслужбата на администрацията в крайморския град. В доклада на институцията е посочено, че кметството е в стабилно финансово състояние и спазва строга парична дисциплина. Освен това е отчетено, че през настоящата година Общината е постигала значителни бюджетни резултати и устойчиво развитие, повишила е приходите и оптимизирала разходите си.

С новия доклад на агенцията дългосрочният кредитен рейтинг на Община Варна от ВВВ става ВВВ+ със стабилна перспектива. Краткосрочният от А-3 е променен на А-2 със стабилна перспектива.

От администрацията уточниха още, че това е най-високият кредитен рейтинг на Общината от въвеждането на новата методика на агенцията през 2014 г. и е първото увеличение от 2018 г. насам.

/ЕС/

