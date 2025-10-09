Информация за основни етапи в процеса по въвеждане на еврото у нас и за правата на потребителите разясниха експерти от КЗП и НАП в Ихтиман

Информация за основни срокове и етапи в процеса по въвеждане на еврото у нас, двойното обозначаване на цените, превалутирането на банкови сметки и договори, въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, коментираха експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) на информационна среща в Ихтиман, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Като припомни, че от 1 януари 2026 г. еврото става официална валута в България, Игнат Арсенов от КЗП, посочи, че процесът по въвеждането ще бъде плавен, а обмяната на левове в евро ще се извършва по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева.

Относно периода на двойно обозначаване на цените, който продължава от 8 август т.г. до 8 август 2026 г., експертът посочи, че получават жалби в КЗП от граждани за объркване с цените в двете валути. Той припомни, че има изисквания към търговците как да се обявяват цените и как се превалутират, но добави, че и като потребители трябва да положим своите усилия, за да свикнем с този процес.

Арсенов обясни също, че за банковите сметки е предвиден най-облекчения и лесен режим - от 1 януари 2026 г. те ще бъдат автоматично превалутирани по официалния фиксиран курс. Той посочи, че най-лесният начин при налични пари в лева е да ги внесем в банка, независимо дали преди 1 януари 2026 г. или след това. Припомни също, че в шестмесечен период от 1 януари следващата година те ще бъдат превалутирани от банките без загуби за хората и фирмите и без да се налагат никакви действия от наша страна.

Арсенов каза още, че всички договори, които имаме - за телевизия, мобилен оператор, наем и др., ще се превалутират автоматично, договорът ще бъде за същия срок, за който е бил сключен, няма нужда да се подписва друг, и ще се плаща неговата точна равностойност в евро. Не се съгласявайте да преподписвате действащи договори, освен ако не изтича договорът, само защото идва еврото, всичко става автоматично и това е най-евтиният за всички начин, посочи експертът.

За предпазване от измами той препоръчва още да не се ходи с много пари до банки, както и да не се вярва на хора, които предлагат по-лесно да ни превалутират парите. Не давайте пари на непознати, не си сменяйте парите пред офиси на банка, пред чейндж бюра, а в самите банки или в пощенски клон, посъветва Арсенов.

Експертът обясни още, че от 1 януари 2026 г. за период от един месец ще може да се плаща както в евро, така и в лева, като по думите му тогава се очаква да бъде най-тежкият период и се очаква да има най-разнообразни ситуации. В тази връзка той даде и няколко практически съвета - ако имаме банкова карта и магазинът позволява, да плащаме с нея, а ако имаме наличност в лева, може да ги обменим в банка, защото най-удобният начин е директно да започнем да плащаме в евро.

В този месец най-трудно ще бъде на търговците, те трябва да поддържат наличности и в лева, и в евро, особено за малките магазини. Затова трябва да има едно разбиране към тях, не само да има съмнения, че могат да ни излъжат, каза Марин Иванов, главен експерт в КЗП, като също отбеляза, че затова в този период е най-лесно да се извършва плащане с карта.

На въпрос за опасения дали магазините коректно ще връщат ресто, адв. Ангел Стамболийски от Сдружение за правна помощ на потребителите посочи, че няма основания за притеснения, защото когато ни издават касов бон, цената е в лева и в евро - покупната цена и остатъкът колко трябва да се върне, е в лева и в евро.

Относно лихвения процент по ипотечни кредити Стамболийски обясни, че лихвеният процент трябва да остане един и същ при превалутиране на кредита. Законът създава задължение на търговските банки новият лихвен процент да е в същия размер като стария при превалутиране, посочи той, но посъветва хората да се поинтересуват и проследят договора си за ипотечен кредит и това в какъв размер ще бъде лихвения процент.

Системите на НАП вече са готови от 1 януари във връзка с въвеждането на еврото, всички технически действия са предприети за безпрепятствено използване на всички услуги на приходната агенция, каза Валя Крумова, директор на офис на НАП - София област. Като отбеляза, че един от най-често задаваните въпроси след приемане на Закона за въвеждане на еврото е относно данъчните декларации, тя обясни, че декларацията за 2025 г. се подава в лева, а когато става въпрос за бъдещ данъчен период, за данъчен период за 2026 г. декларациите ще бъдат в евро. При корекции в данъчно-осигурителни или данъчни декларации, които се отнасят за 2025 г. корекцията е в лева, обясни още тя.