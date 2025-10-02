Подробно търсене

Ивона Величкова
ДФ "Земеделие" открива прием от 15 октомври до 5 ноември за останалите стопани, пострадали от измръзване или слана през 2025 година
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова, архив
София,  
02.10.2025 14:15
 (БТА)

От 15 октомври до 5 ноември 2025 г. се открива прием на заявления за предоставяне на "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия" за щети от измръзване/слана върху сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян, арония през 2025 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). 

От Фонда припомнят, че на първия етап са били приети заявления от стопани с пропаднали площи от измръзване/слана, заети с череши, вишни и кайсии. С настоящия прием се обхващат останалите трайни насаждения, с напълно унищожена продукция от измръзване/слана.

Подпомагането се осъществява при следния интензитет: до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на следните култури: сливи - до 6155 лв./ха; праскови/нектарини - до 6131 лв./ха; ягоди - до 4625 лв./ха; малини - до 5277 лв./ха; бадеми - до 3676 лв./ха; лешници - до 2498 лв./ха; маслодайна роза - до 1661 лв./ха; нар - до 2240 лв./ха; смокини - до 1920 лв./ха; орехи - до 2445 лв./ха; ябълки - до 7181 лв./ха; винени лозя - до 4208 лв./ха; десертни лозя - до 5008 лв./ха; круши - до 6540 лв./ха; дюли - до 5164 лв./ха; киви - до 4208 лв./ха; дрян - до 2736 лв./ха; арония - до 2960 лв./ха.

На подпомагане подлежат земеделски стопани с констативни протоколи, издадени през 2025 г. за напълно унищожени площи със земеделски култури (100 процента) от измръзване/слана през 2025 г., за които е констатирано спазване на изискванията за добро агротехническо състояние след извършена проверка и са включени в Регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед № РД09-598/20.06.2025 г. и одобрен от министъра на земеделието и храните.

Указанията за прилагане на помощта ще бъдат изготвени от ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в МЗХ и утвърдени от министъра на земеделието и храните.

БТА припомня, че през септември министърът на земеделието и храните Георги Тахов заяви, че в първата половина на октомври ще бъде отворен прием за обезщетения за останалите плодове, пострадали от градушките през пролетта. Тогава той уточни, че до момента по линията на държавната помощ за 100 процента пропаднали площи са изплатени над 33 млн. лева на 1770 земеделски стопани, отглеждащи череши, вишни и кайсии. Той допълни, че до 19 септември експертните комисии трябва да приключат финалните проверки и при необходимост да направят допълнителни огледи на място.

/ВЙ/

