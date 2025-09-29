Подробно търсене

Сделка за 55 млрд. долара сваля "Електроник артс" от борсата

Бойчо Попов
Снимка: AP/Jae C. Hong, архив
Ню Йорк,  
29.09.2025 15:36
 (БТА)

Американската компания за видео игри "Електроник артс" (Electronic Arts) ще бъде придобита от Саудитският държавен инвестиционен фонд (PIF), "Силвър Лейк" (Silver Lake) и "Афинити партнърс" (Affinity Partners) в сделка на стойност 55 милиарда щатски долара, съобщи компанията, цитирана от Си Ен Би Си.

Акционерите на "Електроник артс" ще получат по 210 долара на акция в брой, което представлява премия от 25 на сто спрямо цената на акциите, преди да се появят първите публикации за сделката в петък.

Търговията с книжата на студиото беше спряна, след като цената им се повиши с около 6 на сто преди началото на борсовата сесия. В петък акциите поскъпнаха с около 15 на сто, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че компанията е близо до сделка за сваляне от борсата и преминаване в частна собственост.

Сделката включва и дългово финансиране в размер на 20 милиарда щатски долара от "Джей Пи Моргън Чейс енд Ко." (JPMorgan Chase & Co.). Според цитирани от Блумбърг анализатори това показва засилен интерес на финансовите институции от Уолстрийт към мащабни сделки по сливания и придобивания при настоящата администрация на президента Доналд Тръмп въпреки опасенията от рецесия и геополитическите рискове за глобалната икономика.

Главният изпълнителен директор на "Афинити партнърс" Джаред Къшнър, който е зет на президента Доналд Тръмп, изтъкна в съобщение "смелата визия за бъдещето" на студиото за игри.

"Възхищавал съм се на способността им да създават емблематични, трайни преживявания и като човек, който е израснал, играейки техните игри - а сега им се наслаждава с децата си - не бих могъл да бъда по-развълнуван от това, което предстои", каза Къшнър, който е съпруг на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка.

"Електроник артс", основана през 1982 г., е сред най-големите независими издатели на видеоигри в света. Сделката за 55 милиарда долара измества изкупуването на енергийната компания Ти Екс Ю (TXU) за 45 милиарда долара през 2007 г. като най-голямото подобно придобиване. Това е и най-голямата сделка в областта на сливанията и придобиванията през 2025 г.

Компанията е сред водещите разработчици на спортни видеоигри. По данни на фирмата за пазарни проучвания "Съркана" (Circana) четири от десетте най-продавани заглавия в индустрията през миналата година са спортни игри на "Електроник артс". Според анализатори тази силна позиция в областта на спортните франчайзи осигурява предвидими приходи, които привличат интереса на частния капитал.

