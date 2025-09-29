Сделка за 55 млрд. долара сваля "Електроник артс" от борсата

Американската компания за видео игри "Електроник артс" (Electronic Arts) ще бъде придобита от Саудитският държавен инвестиционен фонд (PIF), "Силвър Лейк" (Silver Lake) и "Афинити партнърс" (Affinity Partners) в сделка на стойност 55 милиарда щатски долара, съобщи компанията, цитирана от Си Ен Би Си.

Акционерите на "Електроник артс" ще получат по 210 долара на акция в брой, което представлява премия от 25 на сто спрямо цената на акциите, преди да се появят първите публикации за сделката в петък.

Търговията с книжата на студиото беше спряна, след като цената им се повиши с около 6 на сто преди началото на борсовата сесия. В петък акциите поскъпнаха с около 15 на сто, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че компанията е близо до сделка за сваляне от борсата и преминаване в частна собственост.

Сделката включва и дългово финансиране в размер на 20 милиарда щатски долара от "Джей Пи Моргън Чейс енд Ко." (JPMorgan Chase & Co.). Според цитирани от Блумбърг анализатори това показва засилен интерес на финансовите институции от Уолстрийт към мащабни сделки по сливания и придобивания при настоящата администрация на президента Доналд Тръмп въпреки опасенията от рецесия и геополитическите рискове за глобалната икономика.

Главният изпълнителен директор на "Афинити партнърс" Джаред Къшнър, който е зет на президента Доналд Тръмп, изтъкна в съобщение "смелата визия за бъдещето" на студиото за игри.

"Възхищавал съм се на способността им да създават емблематични, трайни преживявания и като човек, който е израснал, играейки техните игри - а сега им се наслаждава с децата си - не бих могъл да бъда по-развълнуван от това, което предстои", каза Къшнър, който е съпруг на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка.

"Електроник артс", основана през 1982 г., е сред най-големите независими издатели на видеоигри в света. Сделката за 55 милиарда долара измества изкупуването на енергийната компания Ти Екс Ю (TXU) за 45 милиарда долара през 2007 г. като най-голямото подобно придобиване. Това е и най-голямата сделка в областта на сливанията и придобиванията през 2025 г.

Компанията е сред водещите разработчици на спортни видеоигри. По данни на фирмата за пазарни проучвания "Съркана" (Circana) четири от десетте най-продавани заглавия в индустрията през миналата година са спортни игри на "Електроник артс". Според анализатори тази силна позиция в областта на спортните франчайзи осигурява предвидими приходи, които привличат интереса на частния капитал.