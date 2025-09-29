Подробно търсене

Петролът поевтиня на фона на възобновяването на износа от Иракски Кюрдистан и плановете на ОПЕК+ за увеличаване на добива
Снимка: AP/Gerald Herbert, архив
Сингапур,  
29.09.2025 09:15
Котировките на петрола спаднаха тази сутрин в азиатската търговия, след като през уикенда Иракски Кюрдистан възобнови износа на суровината през Турция и на фона на плановете на ОПЕК+ отново да повиши добива през ноември, което ще увеличи световните доставки, предаде Ройтерс.

Сортът Брент, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня с 34 цента до или 0,5 на сто до 69,79 долара за барел след най-високата си стойност от 31 юли, отбелязана в петък.
Американският лек суров петрол изгуби 43 цента или 0,7 на сто до 65,29 долара за барел.

В събота суров петрол потече по тръбопровод от полуавтономния регион Кюрдистан в Северен Ирак към Турция за първи път от 2 години и половина, след като временна сделка прекъсна безизходицата, съобщи иракското министерство на петрола.

Споразумението между федералното правителство на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан (КРП) и чуждестранните производители на петрол, опериращи в региона, ще позволи на 180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан, заяви в петък иракският министър на петрола пред кюрдската медия Рудоу.

Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници, обединени в алианса ОПЕК+, вероятно ще одобрят ново увеличение на производството на суров петрол поне със 137 000 барела на ден на срещата си идната неделя, тъй като поскъпването на суровната тласка групата да се опита да си възвърне пазарния дял, съобщиха междувременно трима информирани източници, цитирани от Ройтерс.

