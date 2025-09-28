Винарна "Михови Естейт" произвежда лимитирани серии вина, а емблемата й е Керацуда

"Михови Естейт" е семейна бутикова винарна, която се намира на 15 км от Сандански в село Илинденци.

Историята на винарната, разположена между три красиви планини – Пирин, Огражден и Малешевка планина, се създава от няколко поколения от рода Михови. Във винарната се предлагат позабравени мистични сортове грозде, като легендарната Керацуда и сорт Мелник 82, разказа за БТА Петър Михов, който е енолог и трето поколение винопроизводител в семейството.

Фамилия Михови започва да отглежда вина още през 90-те години, а Петър Михов е първият енолог в семейството. Официално винарната отворя врати през 2020 година. 100 процента от гроздето, с което работят е от собствени насаждения, като концепцията на семейството винопроизводители е свързана с лимитирани серии от редки месни сортове като Керацуда, Мелник 82, Широка мелнишка стара лоза и Мелник 55. Насажденията от Мелник 82 са на възраст от около 45 години, като са засадени в началото на 80-те. Най-младият масив от Шардоне совиньон и Малбек е на четири години.

Винарна "Михови Естейт" произвежда лимитирани серии вина, като емблемата й е Керацуда. Ние притежаваме може би най-големия масив с Керацуда в България- повече от седем декара. Имаме и насаждения с Мелник 82, с което започнахме да придобиваме популярност преди четири години, като спечелихме златен медал от Балканския фестивал за вино, каза още Петър Михов. Той уточни, че лозята, които отглеждат, не се поливат. В реколтата според него няма разлика, като нормалния за винарната добив продължава и тази година. Продукцията се реализира основно на българския пазар.

Нашия лозунг е да разкрием местните сортове, което и нашата цел, добави енологът. Винарната работи върху проект за по-натурална серия вина - шардоне совиньон блан, което ще бъде с био ферментация, без добавени сулфити, отлежало в български бъчви. Експериментално ще се произведе и десертно вино от Керацуда. Миналата година Широк мелник 55 на винарна "Михови Естейт" влиза в топ 50 на най-добрите български вина за 2024 година.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).