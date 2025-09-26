Винарна "Загрей" ще разшири асортимента си от бели сортове, като засади 85 декара Совиньон блан

Винарна "Загрей" ще разшири асортимента си от бели сортове, като засади 85 декара от популярния сорт Совиньон блан в личните си лозови масиви. Това съобщи за БТА Татяна Стефанова, главен технолог на винарната. Бялото грозде ще бъде засято на мястото на червения сорт Каберне совиньон. Към момента избата разполага с масиви, засяти с Димят и Ркацтели, които са в плододаване, въпреки че основният фокус на "Загрей" още от създаването са били червените вина.

Общо 1300 декара са личните насаждения на избата, засадени основно с червени сортове - Мавруд, Сира, Каберне совиньон и Мерло. От 2010 година лозята са сертифицирани като биологични. "Не се използват синтетични пестициди и хербициди, а само син и зелен камък", коментира технологът.

Тя допълни, че се работи доста усилено в посока на минимална намеса и при виноправенето. "Прилагаме спонтанна ферментация, минимална добавка на сулфити и минимални филтрации. Гледаме да не прилагаме всяка една манипулация, която може да отнеме от естествения облик на гроздето и виното", обясни Татяна Стефанова.

Тя посочи, че винарната експериментира и произвежда серии Hand Made в малки количества. "През последната година се оборудвахме с по-малки съдове за ферментация, за да можем да осъществим повече на брой експерименти. Също така ферментираме и в каци, където всичко се извършва ръчно", каза Стефанова.

Относно реколтата тя коментира, че годината е била предизвикателна. "Вече две години подред сме подложени на суша и по този повод лозите доста страдат. Но в крайна сметка се получи грозде, което е с много добро качество, макар и по-малко като количество от оптималното, което можем да получим. Като количество до момента имаме около 300 тона грозде, като не сме приключили още. Така че се надяваме да приберем общо около 500 тона грозде", каза главният технолог на винарната. Според нея от това количество грозде се планира производството на около 300-350 тона вино.

Сред сравнително новите продукти на винарната е Пет-Нат - естествено газирано вино, при което ферментацията завършва в бутилката.

"Загрей" участват редовно в изложения у нас и в чужбина. Предстои им да се включат в събитията по повод Международния ден на Мавруда и събитието "На чаша вино разстояние от Пловдив". От 2019 година в избата се развива и винен туризъм, като дегустации се организират с предварителна заявка. Освен стандартната винена дегустация посетителите могат да се включат и в други разнообразни събития. Едно от тях е работилница за вино, в която всеки може да създаде авторски винен купаж, който да бутилира. Гостите на "Загрей" могат да участват и в гроздобера или в работилница за правене на хляб от био лимец.

Винарна "Загрей" се намира край Първомай и е създадена през 1998 от Йордан Костадинов. "Загрей" от старогръцки означава "великият ловец" и се счита за първообраза на бога на виното и веселието Дионис. Зад историята на тази винарна стои семейството на Димитър Костадинов. За качеството на вината се грижи и екип от технолози: Татяна Стефанова и Димитър Иванов. Винарната представлява модерен комплекс с капацитет от 1200 тона грозде годишно, а за отлежаване на виното се използват 500 бъчви тип барик от странджански дъб.

Отличителната черта на "Загрей" е Маврудът. От него правят три чисто сортови вина: едно розе, Белия Мавруд blanc de noir и шедьовъра на избата - виното Vinica, произведено по технология, наподобяваща италианското Амароне. Други известни марки вина са Santimenti, Hand Made, Tiara и Noble. "Загрей" е единствената винарна в България, която произвежда и масло от гроздови семки.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).